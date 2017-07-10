隆雪陈氏书院 邀宗亲出席15日庆典 国内新闻

（吉隆坡9日讯）为扩大“三喜联庆”文化张力，隆雪陈氏书院继3月份组漳州文化考察团之后，于6月份再组团南下，拜访友会，广邀宗亲出席于7月15及16日的庆典。

陈氏书院南访团是在大会主席陈瑞悊带领下，6月21日启程南下，首站是到新山拜会柔佛颍川陈氏公会与宗亲交流，并参观红楼、柔佛古庙及新山华族历史文物馆。

6月22日，南访团乘渡轮越海到巴淡岛，拜访印尼巴淡颍川陈氏公会。巴淡岛是印尼廖内群岛其中一个岛屿，岛上的华人族群以潮州人居多，民风淳朴，通行方言是潮语。是晚，一行人出席巴淡陈氏颍川公会5周年会庆晚宴，宴会筵开140席，气氛热闹。

6月24日，访问团离岛往新加坡，拜访陈氏书院前任会长陈荣忠。次日，一群宗亲拜访新加坡保赤宫，与理事深切交流。

陈瑞悊在文告中说，此回南访获得积极的响应，三地宗亲答应将召集宗亲参加“三喜联庆”活动，以表鼓励和打气，促进宗谊。

陈瑞悊说，该书院“三喜联庆”准备工作进入倒数，各小组工作如火如荼开展了3个月，环环相扣，确保把“书院修复开幕”、“书院121周年”及“第二届马来西亚开漳圣王文化讲座会”办好。

配合讲座会的进行，隆雪陈氏书院已完成出版《开漳圣王文化特刊》，俾让本地87姓氏同胞认识此文化的千年演进。