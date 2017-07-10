双威新港山坡发展计划胜诉 槟岛18居协联署支持上诉 北马新闻

（槟城9日讯）槟高庭5月29日判双威新港山坡发展计划胜诉，槟岛的18个居民协会与高楼管理层今联署，支持新港居民提出上诉。

主要发言人米娜今日召开记者会指出，有关发展计划，包含敏感山坡，即高度超过海平面250尺和坡度超过25度的山坡地区。

他们也要求槟首长和批准图测的槟岛市政厅再对此事表明立场。

米娜认为，虽然2007年宪报公布的《2020年槟城发展结构蓝图》没给山坡发展的“特别计划”下定义，但为了安全，特别计划应只允许利民基设发展，而不是高密度房屋发展。

她说，2015年11月20日，槟州上诉局已判决居民胜诉，并判决市政厅错误批准该计划。

她指出，林冠英在2016年2月26日记者会上也承认，市政厅可以推翻以前国阵政府批准的类似山坡特别计划。

她认为，在槟州环境敏感地区高密度发展，可能引发土蚀、土崩、滑坡等不良后果，可以发生在新港，也会发生在槟岛其它地方。

她也呼吁，《2030年槟州发展结构蓝图》修订好前，州政府应明确禁止任何山坡发展计划。