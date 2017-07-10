地面龟裂 围栏松脱 直落巴巷路泥土倾泻 北马新闻

报道、摄影：庄阳奕

（槟城9日讯）直落巴巷的沿海山坡道路出现倾斜，靠边的柏油路面也出现了痕迹，使用该路段的公众心惊不已。

在该路段使用者上载路面情况照片，引起一片担忧之声后，本报记者前往观察，并向槟州工程、基本设施及交通委员会主席林峰成查询，了解情况。

林峰成说，公共工程局在上周一（3日）就已经接获投报，在直落巴巷路的53.4公里处有发现泥土倾泻，该局已经派人前去调查，并认定这起事故是出于该区的土壤松弛而造成的。

“我被告知当局已经聘请了承包商来加固该区的土壤，他们在5日（周三）已经开工加强有关地点的土质，并进行修补工作，同时也会查看附近的斜坡，探测是否有其他的潜在危险。”

他说，这次的事故是独立个案，民众无需担心，而该通道目前也依然可继续安全使用。

根据记者在现场观察，事发地段靠海的围栏因为倾泻已经松脱，有关当局为了安全起见，暂时利用水马代替围栏，并在倾泻的山坡盖上篷布，阻止雨水冲走泥沙，现场也有几位员工在斜坡上填土，以固定该斜坡。