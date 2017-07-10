五福城“kuru kuru”回收站 免费让民众带走二手货 国内新闻

（新山9日讯）在五福城广场内运作的“kuru kuru”回收站，免费让民众寻宝，拿走所需要的二手货，这相信是全国首间免费让民众带走二手货的回收站。

柔州环境局主任莫哈末依拉尼说，每户家庭可以免费拿走两样物品，而民众若要把东西送往回收，可把物品捐到“kuru kuru”来，一起来环保。

他是在五福城广场举行的美化地球展览之EM与我2.0和“kuru kuru”回收站主持开幕后在记者会上说，全国各地的回收站都是以出售方式把二手货卖出去，但“kuru kuru”是免费让民众带走的，这是柔州，且相信是全国首间以这样的概念设立回收站。

他也鼓励，企业包括酒店和饮食业可效仿五福城广场落实以EM（有效维生物）取代化学物，进行清洗和制造肥料，为环保作出贡献。

他说，有些企业是有提高人们对环保的醒觉，但，五福城广场却落实使用有效维生物，希望企业能够效仿。

他指出，目前民众对于使用有效维生物的醒觉还相当低，之前也只有州政府在使用来清理沟渠等，希望更多企业能够加入行列，使用有效维生物。

五福城广场总经理孙雪晶说，此次是该广场第4次举办有关环保的展览，希望能够提高民众对环保的醒觉。

她说，“kuru kuru”回收站，日文意思是循环，希望大家秉持好命不如好习惯的原则，把不需要用到的物品拿到该回收站，让有需要的群众带走使用。