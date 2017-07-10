扎希促阿都拉欣梅格和好 为国阵赢回鹅麦选区 国内新闻

（吉隆坡9日讯）副首相兼巫统副主席拿督斯里阿末扎希促巫统鹅麦区部主席拿督阿都拉欣及署理主席拿督梅格和好，共同为国阵赢回鹅麦选区。

他说，根据分析巫统在鹅麦区有很大机会可以赢回1国3州议席，因为上一届的大选中，该党候选人只是以数千票的微差，败给对手。

他补充，雪州大臣兼鹅麦区国会议员拿督斯里阿兹敏阿里不断强调雪州拥有很多储备金，但他却看不到阿兹敏阿里对于鹅麦选区的选民有所照顾。

阿末扎希今日出席巫统鹅麦区部代表大会时，如是表示。

他指出，巫统要赢回鹅麦选区，就必须要团结一致，与巫统雪州联委会主席丹斯里诺奥马并肩作战，而不是让诺奥马一个人自己烦恼。

他随即在大会开幕现场，要求在鹅麦区部不咬弦的阿都拉欣及梅格，站到台的中央，在逾千名的代表面前握手及拥抱，并对他们展开训话。

他语带严肃地表示，从两人拥抱的那一刻开始，鹅麦区部不再有纷争，而是团结一致，是要赢回鹅麦选区。

他誓言，若鹅麦的1国3州议席在下届大选没有回到巫统手上，他将确保阿都拉欣及梅格不会再成为鹅麦区部的领导人。

阿末扎希的言论，引起了现场的一片掌声，但阿都拉欣的表情却显得有些尴尬。

他表示，本身会选择在大会要求阿都拉欣与梅格握手和拥抱言和，是因为两人都是他的下属，他希望两人能够很好，与所有党员携手合作，为巫统赢回鹅麦选区。

“从这一刻开始，不会再有阿都拉欣的团队或梅格的团队，大家都是诺奥马的团队。”

阿末扎希也提醒代表们，不要将希联现在的弱点当做是巫统的优势，因为自己的优势是需要靠自己创造。

他也促请我国的巫裔，在不忽略其他种族及宗教的情况下，必须团结一致，因为巫裔是国家最大的族群，是其他种族的后盾。

他指出，本身对于我国拥有5个代表巫裔的政党而感到担心，因为他认为，巫裔必须要团结一致。

“我们不是要排挤其他种族，因为我们是最大的族群，他们也对我们有期望。要是较大的族群不团结，久而久之也会被小的组织取而代之。”

诺奥马挑战阿兹敏 到丹绒加弄议席竞选

巫统雪州联委会主席丹斯里诺奥马则挑战，雪州大臣拿督斯里阿兹敏阿里到丹绒加弄议席跟他竞选。

他说，本身作为城市和谐、房屋及地方政府部长，多次到访鹅麦时发现，鹅麦多个人民组屋设施都年久失修，而他也决定拨款提升这些人民组屋的设施。

但他表示，本身在批准拨款的同时惊觉，鹅麦区国会议员就是阿兹敏阿里的选区，而对方口口声声说雪州有很多的储备金，却一直没有给予鹅麦的选民照顾。

他嘲讽阿兹敏，也许是不想要在鹅麦继续上阵，反而是想要到首相拿督斯里纳吉的北根选区竞选。

“我告诉他！不用（到北根竞选）！你来丹绒加弄竞选！我已经准备好了，正在等你！”

对于雪州政府给予穆斯林子民500令吉的朝圣基金，他对此表示欢迎，但强调中央政府透过朝圣基金局所给予的津贴是高达9000令吉。