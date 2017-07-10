传慕尤丁大选出征麻坡国席 拉查里：“我做得不好吗？” 国内新闻

（麻坡9日讯）外传巴莪国会议员兼土著团结党主席丹斯里慕尤丁将在来届全国大选出征麻坡国会选区，该区现任国会议员拿督拉查里对此坚持在家乡麻坡上阵，更揶揄称“究竟我做错了什么，你要来挑战我？”

“若慕尤丁来届大选真要放弃竞逐多年的巴莪选区，来到我的选区竞选，我不禁扪心自问：‘这么多年来，我做得不好吗？’”

相关传闻虽暂不知是否属实，他在揶揄这名潜在“竞争对手”时说，若反对党领袖发现某选区代议士有做不对之处，大可上阵有关选区与对方一较高下。

也是首相署副部长的拉查里，今日上午为巫统麻坡区部代表大会主持开幕后，在记者会上这么表示。

他信誓旦旦地说，无论任何人要来他的选区竞选，他已随时准备应战。只要受到党的信任和委托，他将坚持在家乡麻坡上阵。

他抨击一些享惯“舒适”坏境的反对党候选人，往往是因为相关选区胜算高而争相上位，并非真正为了服务某区选民。

已在麻坡国会选区担任3届议员的拉查里坦言，当他专心致志地只为一个选区服务时，往往倍感吃力。

“但一些反对党代议士竟在全国大选时，同时竞逐国、州席，我不禁对这些身兼两职的议员的服务效率产生问号。”

火箭图操纵自身权力 拒绝进行中委会重选

另一方面，针对社团注册局指示民主行动党中委会重选一事，也是巫统最高理事的拉查里希望由“林氏王朝”主导的行动党，勿妄大自为以自己的法规来维护个人政治权力，而应依法行事。

“从上述事件中，我们清楚看到行动党试图操纵自身权力，拒绝进行中委会重选，证明该党态度傲慢。”

他说，巫统一直都是依据规定展开公开而透明的选举。行动党若透明化行事，就须全力为民主斗争，并勇于进行中委会改选。

他认为，既然社团注册局已宣布行动党仍合法存在，只是该党2013年的中委会选举结果不合法，行动党就不用试图以各种借口来推脱展开相关选举。

“如今，一些违反条例者反而被认为是斗士、在法庭被判刑者被视为是受迫害，但一些人还未接受调查就已被视为是犯错者。”

他也说，巫统也曾遭当局列为非法组织，但如今行动党面对类似情况时，就被一些有心人说成是政府的“阴谋”，这无疑是荒谬的指控。

“为何从前巫统遭社团注册局列为不合法组织时，没有人做出上述激烈回应？若巫统能牢牢掌控法律，那它过去为何曾被当局列为不合法的组织？这证明了没有人能超越国家法律。”

出席嘉宾包括麻坡县长诺阿占、巫统巴莪区部代主席莫哈末依斯迈、马华麻坡区会主席拿督郑贝川及民政党麻坡区部主席黄国荣等。