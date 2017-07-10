乡团附属商会母会结构须厘清 方天兴：避免出现权限问题 国内新闻

（居銮9日讯）华总会长丹斯里方天兴提醒，各乡团附属商会与母会权力结构须被厘清，否则出现“利益冲突”时，出现以谁的权限为准问题。

近年来，中国许多省份的民间团体不被允许成立宗乡会，改以宗亲形式组织商会。我国乡团为更方便与中国成立的宗亲形式商会对接，纷纷成立“乡团附属商会”。

方天兴昨晚主持居銮中华公会99周年庆开幕典礼时说，我国目前约有6个乡团为配合中国“一带一路”方针设立附属商会，且数目持续增加。

他以过去曾有华团因涉及商业利益发生纠纷为例，要求乡团引以为鉴，以公平及透明态度处理一切可能出现的纠纷。

他说，我国现有的乡团创办宗旨离不开联络乡谊，促进团结和关心维护会员福利等，并没有特别强调诸如“提升会员同乡经济水平”、“加强商机”或“促进马中经贸”等近年来衍生的新思维。

“乡团成立商会的议程上，我们必须清楚把成立附属商会的宗旨目的，领导人事架构以及商机对接和处理等，毫不含糊列明。其次，附属商会与母会权力结构必须厘清，否则一旦出现所谓的‘利益冲突’时，以那个单位的权限为准？”

出席者有柔佛州中华总商会会长丹斯里陈成龙、居銮中华公会会长拿督刘文丰、署理会长拿督蔡永福等。方天兴也见证该会48届理事会、第15届妇女组以及第14届青年团宣誓就职。