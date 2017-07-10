黄家和：火箭被指示重选 廖中莱勿随注册局起舞 国内新闻

（吉隆坡9日讯）社青团总团长黄家和认为，马华总会长拿督斯里廖中莱不必在社团注册局指示行动党必须重选一事中，如获至宝，跟随注册局起舞，否则将因对案情不清不楚的情况下受注册局的文告误导，自取其辱。

他说，行动党已于2013年9月29日，根据注册局的指示进行中委会重选，并呈上选举成绩报告。

他指出，注册局自那时起，就对行动党的组织和运作采取不瞅不睬的态度，导致行动党超过200个新支部申请、党章修改的批准被搁置，这是注册局极度不专业的态度。

他说，由此可见，行动党在2013年根据注册局的要求，根据党章和社团法令进行重选。事实上，没有把问题处理好的，是之前在等“上头指示”4年的社团注册局；要自我检讨的，是硬硬要插手注册局、以谋取机会钉死行动党的国阵！

他也是桂和区州议员，他今天发文告就廖中莱指行动党在注册局要求重选一事中咎由自取、必须自我检讨的言论，这么回应。

黄家和说，上述情况，或许是廖中莱不懂、也或许是作为国阵老大哥的巫统，没有告诉廖中莱巫统的下一步棋，而导致廖中莱被注册局的文告误导，以为问题出现在行动党身上。

他指出，注册局在行动党重选课题中“冬眠”了4年，必须在毫无关系的外来人，也就是首相新闻秘书东姑沙里夫丁在上周的“提醒”后，才作出重选的指示，这是注册局的办事能力问题，还是国阵政治势力的介入，大家都一目了然。

他强调，整个课题最可笑的是，如果注册局不承认行动党中委会的地位，为何在2013年大选的时候、最后一分钟转变态度承认行动党中委会所签署的候选人委任状，让火箭标志继续能够使用？

“显然的，这是国阵遥控着社团注册局，根据不同时候的政治状况需求、而作出不同的标准。”