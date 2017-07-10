60对1票通过军事预算 美国会提案设「太空军队」 国际新闻

（华盛顿10日电）美国或将自1947年后首次建立一个全新军种，而此新军种竟然是太空军队！

美国众议院军事委员会于上周进行了投票，以60票对1票的压倒性结果，通过军事支出预算案，要求国防部建立「太空军队」。

尽管对抗气候变化及提供医疗保健对于美国政府来说，经济负担似乎过于沉重，但是军事委员会相信，该国政府有足够资金，可用于成立及资助全新军队。

太空军队的构想已非新鲜事，实际上酝酿多年，过去数十年来断断续续地被支持者们搬上政治舞台。2007年，中国展现了摧毁美军卫星的战术能力后，「太空军队」的构想再度成为美方某些达官显要人士间的热辣课题。

据了解，该军队暂定将属美国空军管理，并且将接手空军现有的太空任务，包括防卫该国的卫星、拦截敌方洲际导弹，以及探究太空战役等策略。

无论如何，虽然大部分议员认为，新的太空军队对于美国防卫策略至关重要，但是有部分人士狠批提案通过得太过草率。与此同时，该国空军秘书长和参谋长也表示反对新军队的成立，并指太空军队是没有必要的存在，徒增麻烦，让人混淆。