【入遗街头庆典】走入来时路 赏先贤遗产 北马新闻

（槟城9日讯）8000人共赴“口头传统与表述”2017年入遗街头庆，《光华日报》全程脸书“Live”直播也吸引6万人次观看、追踪镜头来体验庆典，给乔治市入遗9周年画下完美句点同时，全民共盼明年的“黄金10年”。

2008年7月7日乔治市和马六甲双城入遗、全国轰动，一切仍历历在目，却已悄悄走过了9个年头。每一年7月是“入遗月”，槟州是全民共庆，入遗街头庆典更是重头戏。

纵然，今年庆典大胆选择了较冷僻的口头传统为主题，也有部分人士提出“亮点不足”、缺乏动元素的看法，但庆典上却非冷嗖嗖，反而人潮更胜往年，吸引8000人到场。

实际上，入遗街头庆典早已告别了早期“嘉年华式”的喧哗，走向注重各族文化传承，讲究学习、体验和启发的阶段。过去几年街头庆，街道旁的老屋就是最美的会场装置。

街道上各族社群，倾尽心力表现本身族群文化，就是一道最动人风景线。这晚的各族和谐共庆，在椰脚街甲必丹吉清真寺外，完美上演，以“狂欢”为族群精神的“古吉拉特族”，就在路上歌舞。

她们盛装艳丽，让轻盈的纱丽绕圈飘逸，最后吸引许多游人“加入”转动的舞圈，晚间时是近百人共舞。

洪敏芝：外国街头艺人即兴表演

乔治市世遗机构总经理洪敏芝就说，一些外国街头艺人，也即兴加入表演，如转动火球等。机构未加阻止，只是派志工观察，确保游人安全和尽兴。

“在我看来，这次庆典是生机勃勃，虽不及往年动感，但吸引更多印裔社群出席，更多游人是因爱好文化而来，专注坐在闹市学写字，很动人。”

只是，美中不足是由世遗机构破天荒，在圣尼古拉盲人院协助下，制作的“盲人点字”的庆典资讯和地图，没有视障人士前来领取，实属可惜。

但洪敏芝说，总算有人踏出了关注视障群体需求的一步。机构将检讨是否宣传没有到达视障群体，或没有家人朋友，能陪同他们出席。

“庆典人头攒动，要他们走出来参与，是需要勇气的。我们会继续努力，推广世遗永续发展，要做到性别、年龄和身体平等。”

这次庆典比往年更“绿色”、更友善。现场不设美食街，更有取水站供人取水，而且使用量很高。街上垃圾在庆典后，明显较过往减少，现场也设有轮椅出入口，尽量让所有人都“无障碍”参与。

陈赞仲：现场教导民众唱《过番歌》 宣扬海南先贤拼搏精神

海南人《过番歌》是这次“口头传统与表述”的其中一个项目。海南会馆中文书陈赞仲接受访问时表示，该会馆希望借这个平台宣扬海南先贤到槟的拼搏精神。

他们现场教导民众唱海南人的《过番歌》，以及教读和写海南的拼音。

他说，拼搏的精神对于海南人来说十分重要，虽然它的读音与福建话差不多，但音调上会比较低，这也代表着海南人说话温和。“海南人不管做什么都会向他人请教与学习，也喜欢和其他人分享。”

他表示，相较于其他的籍贯的华人，海南先贤来得比较迟。海南会馆最早坐落于海墘新路，以前是座天后宫庙，今年庆祝成立第151周年。

他提及，以前有许多海南人因为家庭因素而不敢承认海南的籍贯，看低自己是海南人，但今时不同往日，海南人不一样了，希望借此活动让他们勇敢站出来。

观众一人一句

廖美云：学习海南语

在海南会馆摊位当义工的廖美云说，她虽然是福建人，不过却想多了解海南会馆和学习海南语。她说，通过这个活动，她学到一些海南话，但是与福建话有很大的差别，读音比较难念得准确，需要一段时间来练习。“我认为这项活动可达到传承文化的作用，很有意思，让我们下一代更了解其他族人的文化。”

郭子诚：认识他族文化

“之前我在脸书上看到这活动的宣传，然后就很想来这里参观，觉得可以学习到我国各民族不同的文化。我觉得用其他族群的语言来写自己的名字很有趣，也可以稍微认识其他族群的文化。对于今天的活动，我感到很满意，工作人员都很友善。”

吴淑强：活动很有趣

带着一家大小参观入遗街头庆典的父亲表示，“每年的入遗庆典若有时间，就会带一家大小参加活动。今年的活动很有趣，以前都认为印度人只有一个族群，来到这里才发现原来印度人有那么多族群，对他们改观了。但是今年的活动范围比起往年来得比较小，去年的活动比较热闹。”

观众一人一句 廖美云：学习海南语

乔治市入遗庆典包含静态模式和动态模式的活动，让参与者可自由选择。其中，可见到不少的外国游客对于以各种语言写出自己名字的活动相当感兴趣，尽管眼前的是一些陌生的字符，但他们依旧认真学习，一笔一划慢慢地学写出自己的名字。另外，大部分受访的本地民众都认为，这项活动是非常棒的，因为除了提供了平台让本地人互相学习彼此的文化，也能借此让游客也对马来西亚的本土文化有更深的了解。

欧利威尔：乐在其中



来自荷兰的欧利威尔（左2）自小喜欢接触各种不同的文化，他这一次是随家人来槟城度假，被酒店员工告知有这项活动，便兴致勃勃来参与。他对于其他语言的字符感到非常陌生，而学习以泰文和淡米尔文写出自己名字的整个过程让他感到很新奇，也乐在其中。

“写出这些字符就像在画画一样。不过，比起淡米尔文，泰文更容易写一些。”

张金丽：促进旅游业



投身电脑科技领域的张金丽（右）直言，因为工作的关系，平时很少会拿笔写字，如今要在短时间内学习以各种语言写名字，难免让她感觉压力。她与丈夫一同来参与这项庆典，除了进行文化小测验，也一起学习了如何以泰文、淡米尔文、马拉雅拉文、阿拉伯文等语言写出各自的名字。

她也盛赞这项活动不但促进旅游业，让游客和本地人都能对马来西亚有深入的了解。

马秀心大呼真享受

在槟城华人公会的站点学唱福建歌谣“做人的媳妇”，让对唱唱跳跳深感兴趣的马秀心（左1）大呼真享受！虽然入遗庆典已来到第9周年，但她从未听说过有这样的活动，今年在朋友的邀请下，一起来参与这项街庆，她直言来得值得，一点也不后悔。

“在这里能听到各种语言，各种声音，各种方言，此外各族人民和游客都聚在一起，也能向游客推广我国各族文化，感觉很棒！”

安华：高兴参与其盛

在椰脚街清真寺协会及印裔穆斯林协会的站点当义工的安华（右）指出，他已在入遗庆典当了5年义工，每一年想到能够参与其盛，同时还能推广自己的宗教特色，是件非常高兴的事。

“配合7月7日槟城乔治市世界文化遗产日举办的入遗庆典，能够把自己的宗教特色介绍予国内各族同胞，甚至外国游客，真的很高兴！”

本报首试多角度直播 让网友全面掌握庆典热况

（槟城9日讯）厌倦脸书单项直播时的缓冲和等待想要的画面？《光华日报》成功在“槟城乔治市入遗九周年庆典”中，首试多角度直播，给脸书网友不一样的直播视角。

在脸书开放直播功能后，国内媒体经常在重大节目和事件上直播现场第一手消息，但偶尔出现画面摇晃。

但在今晚的庆典中，本报分别在打铜仔街的主舞台、邱公司以及潮州会馆三地同时直播，让网友全面掌握庆典不同地点的热况，观看人次已突破6万。

在直播中，本报率先介绍主舞台的活动，然后在邱公司站，访问海南会馆总文书陈赞仲有关海南人的文化，让读者了解海南文化。

随后画面一转回到主舞台，本报访问向读者介绍印度的泰卢固文；最后，以潮州会馆的潮剧《京城会》作为总结，受访的外国人也向本报透露，喜欢今晚庆典的气氛。

此次的多角度直播，网友可单凭一镜直播掌握多处的情况，而不像以往必须等待“转场”而忍受摇晃的镜头。