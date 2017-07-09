蛇频闯住家人心惶惶 专家攻略教你防蛇 大城小镇

报道：丁伟伦

（槟城9日讯）如果您的家里杂乱、旁有丛林，或住家有鼠类横行，那就要小心了，因为这可能会有蛇类出没寻食而跑进住家内！

社交网上不时可看到网民上传贴文，分享蛇类闯入民宅的视频及图片，其中最近在网上流传的柔佛一住家被一条10尺长眼镜蛇闯入的视频，成网络热门话题。其实，蛇闯入民宅的事件常会发生，令人防不胜防，住家也提防蛇害。

李衍旺：无法平衡体温躲阴凉处

对此，昆虫学专家李衍旺博士接受本报访问时指出，蛇类闯入住家有两大因素，即是天然栖息地受到破坏，以及因缺乏食物而出来觅食。他解释，蛇是冷血动物，因此无法平衡身上的体温，所以当室外温度高时，它们就会往阴凉处移动，人类的住宅会成为它们乘凉的好地方，这包括浴室、厕所、排水口、水沟、鞋柜内、洗衣机下方等。

他提及，特别是眼镜王蛇，是属于捕食其他蛇类的爬虫类，同时会捕食鼠类等食物，因此如果住家有鼠类横行，除了会吸引蛇类来觅食，更会引来眼镜王蛇。询及要如何能知道蛇的踪迹时，他表示基本上如果蛇属于休息躲藏时刻是不易被发现的，除非蛇正在移动觅食。此外，一般上人们是无法嗅出蛇的味道，除了玩蛇专家。

基本上蛇类若没有受到威胁，它是不会攻击人类，如果要提防蛇类进入屋内，可以把家里可能有的洞尽量补满，以及在屋外墙贴上防蛇瓷砖与在地铺上放防蛇网，至于家有养狗也可减低蛇进入家的风险。

“其实，家里的环境相当重要，要把家中及屋外整理干净，屋内及屋外也避免有物品堆积及杂物，才能不让蛇类有机会藏在它们认为温暖的地方”。

在综合种种的见解后，李衍旺认为类似眼镜蛇王闯入住家是属于一种“自然的意外”。眼镜王蛇或许因为有食物的吸引，同时可能也因为天气暖化，而自然地去到人类的住宅找寻食物，猎取食物后，自然的就在该屋子“定居”下来。

硫磺只能对付小蛇 用防蛇网最佳方式

雄黄及硫磺的刺鼻味确实可驱赶蛇类，但不是所有的蛇都“怕”硫磺，尤其是较大的蛇就不“怕”，因此最好的防蛇方式是用网捉。

民间流传撒硫磺是驱蛇的好方法，因此很多时候可见在野外露营或靠近草丛的住家外或是校园都使用硫磺来防蛇。然而，早前有网民拍摄视频做实验，证实硫磺无法驱蛇，引来众多网民热议。

种雄黄或蓖麻指甲花驱赶

对此，李衍旺指出，其实蛇类的植物天敌很多，他建议可在庭院种雄黄或蓖麻指甲花，因为这些植物多少会减少蛇接近住家。当然，雄黄及硫磺是一种可以用来驱蛇的化学材料，但只能对付小蛇，大蛇通常都不怕硫磺。

他解释，动物或蛇其实并非怕硫磺，而是不太喜欢它的刺鼻味道，因此最佳防蛇方式就是用防蛇网。蛇在移动是用腹鳞在爬行，当经过时腹鳞就会卡在网线上动弹不得，若沒人解开蛇就会死亡。虽然硫磺有驱赶小蛇的作用，但由于其味道也会让家里成员不舒服，加上如果家有小孩，使用时必须谨慎。

天气变热藏匿马桶 如厕需注意免被咬

蛇从马桶爬出来？其实蛇除了通过门缝隙、窗口或排污道进入住家内外，也有可能从排水管爬到马桶内。

在网络不时可看见有蛇出现在马桶内，因此不少民众在上厕所时都非常担心。李衍旺认为，这大概是因为天气变热的关系，蛇必须通过周围环境来维持自身体温，而马桶里有水又阴暗，种种条件非常适合蛇歇息。

如果住家周围是有丛林、马桶直接连接到大粪池、或是有老鼠在排水管内，很大可能会吸引蛇从排水管爬到马桶。当然蛇也会通过门缝、窗口及排水道等地方闯进家里，再躲到阴暗的地方。由于有机率蛇会出现在马桶，因此他呼吁民众每次使用厕所时都要注意，这就可以提防不速之客，也可避免被蛇咬伤。

易被激怒勿持棍攻击 盖毛毯压重物防溜出

如果蛇已爬进屋子内了，怎么办？

一般上蛇是不会进入住家内，除非是天气异常、住家靠近山和湿地或是住所有老鼠横行。如果发现有蛇爬进住家后，驱赶的过程是得小心翼翼，而且蛇进屋后多数是躲在黑暗的缝洞里，因此驱赶有难度。

一旦发现蛇的踪迹，千万不要急着找扫把或者棍子去攻击它，因为蛇容易被激怒，反而更难对付。另外，也可以使用厚重的毛毯来把蛇盖住，因为蛇喜欢在光溜地板上，而毛毯会立马可让蛇不动。过后可以在毛毯四周压些砖头或重物，防止蛇从毯子里溜出来到处爬。最安全的方案就是寻求支援。如果有蛇呆在抽屉里，就不要靠近及接触蛇，并把家人都转移到安全地方，而民众可寻找专业人士帮忙，或者致电给附近消拯局投报求助。

了解眼镜王蛇 体型及寿命最长毒蛇

眼镜王蛇（学名：Ophiophagus Hannah）是世上体型最长的毒蛇，体长可达5.6米，体型庞大且强而有力的蛇。这类蛇分布在印度、菲律宾、印尼等东南亚一带，主要栖息于热带雨林中，以别的蛇类为食。

眼镜王蛇为日行性的狩猎者，主要在白天猎食，但它也能在晚上出动。眼镜王蛇是蛇类中寿命最长的，一般可达25年。它生活在平原至高山树木中，常在山区溪流附近出现，一般隐匿在岩缝或树洞里，有时也能爬上树。

眼镜王蛇的毒液是一种对人类致命的神经毒素，死亡率高达75%。当食物短缺时，眼镜王蛇还会吃蜥蜴、鸟等动物来充饥。虽然眼镜王蛇也会捕食鼠类，但它们最爱的猎物还是蛇，特别是鼠蛇。

眼镜王蛇具有高度攻击性，受到威胁时，会举起身体的前三分之一，张开其颈部，露出其毒牙及发出巨大的“嘶嘶”声。这时，任何靠近的物体或快速的移动都可能激怒它而促使它发动攻击。