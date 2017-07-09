与吃醋男友大打出手 寡妇持刀自卫反被刺伤 北马新闻

（亚罗士打9日讯）疑吃醋惹的祸！米都一名25岁的寡妇与17岁男友发生争执，争执中寡妇被自己握在手上的刀刺伤左肋骨，受伤入院治疗。

这宗事件是发生在昨日（8日）凌晨约3时30分，地点位于古邦罗丹德沙花园住家。

事发当时，该名寡妇用手机联络男性友人求助，以载送她到槟城探望生病的父亲，到来其住家的男友发现寡妇手机上显示该名男性友人手机号码，因而引发醋意。

因为吃醋，双方发生争执，该名男子也是寡妇继父的养子，便开始动手打寡妇。

受伤入院的寡妇受访时表示，事发当时她受不了被对方（男友）挨打，于是便到厨房拿把刀自卫，然而对方却欲夺取她手上的刀，他们之间发生争执时刻，她被刀刺伤自己，而对方手部也受伤。

“当时血不断一直流出，我的情况相当虚弱，脑海里只想到家人，之后对方也致电通知我的继父”。

她说，继父到来她的住家后，便把她送入亚罗士打苏丹娜峇希雅中央医院接受治疗，她的伤口被缝上4针，并于今日获许出院。

她说，她与对方才交往一个月，想不到会发生此事件，为此要与对方断绝这段关系。

另一方面，哥打士打县警区主任罗兹今日证实这宗案件的发生，并指出警方於昨日下午约5时15分在古邦罗丹一间没有门牌的住家，逮捕一名17岁涉案的男子，并起获一把刀。

警方援引刑事法典第324条文调查此案，并扣查嫌犯至本月12日