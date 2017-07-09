文：邱丽芳

连续写了三篇针对残疾人士在槟州面对的无阻碍环境的实际情况后，我的的确确上了我人生宝贵的一课！原来身为残疾的一分子，我应满足现状，以眼不见为净，耳不听为清来明哲保身，要不然，我就会面临另一型的阻碍性的人际关系。

文宣见报后，我更体会何谓“高处不胜寒”的另一种境界！评靠政治吃饭的人，对他们不能讲真话，也不能说实话；如否，迎接我的是冷言冷语，冷酷的对待。我“高”因为我不与他们随波逐流，能看出推行“无障碍环境”的问题！“高处”让我看得清楚！看出人生百态！

“政治”这两个字蛮有意思的，政是“正”与“文”的组合体，意味着“行得正, 做得正，讲也正”的文化；“治”是“三点水”和“台”的组合体，它的涵义是在台上用张嘴口沫横飞搞宣传。“政”是踏实的，“治”是虚式。重“政”人民受益，重“治”人民受苦，用“正”，国民安乐，以“口”国民迷惑！明白了“政治”的含义，我才了解政治家和政客管理国家与人民用的方法和操作。当国民的教育和意识高，情绪难于波动时，政党竞争须靠“政绩”，政绩“正”也，国民的教育和意识高低，情绪易受波动，不靠“政绩”，只靠嘴，靠文告，就可赢取选举执政！这种拉票拜票的运作是司空见惯的！一般上，残疾人士的教育和意识高低，靠嘴就可！就因为如此，我国的无障碍环境数十年如一日不会有快速的进展。

政府不积极的推动无障碍环境直接地影响了民间尤其商家对无障碍环境的落实和效应。在国外，购物广场的无障碍设施是必然的，残疾人士的厕所非常宽阔甚至可容纳坐轮椅人士和他的助理等人在一起。看看我们州内的残疾人士的厕所尤其是政府所管属的机构，有哪一间能让轮椅来个三百六十度的旋转呢？一般上，只让轮椅前进后退！

国外的购物广场为到访者或顾客提供轮椅的方便也是极普遍的。试问槟州的哪座购物广场有为行动不便者提供轮椅的方便？从另一个角度来看，购物广场管理层不理解谁是行动不便者？行动不便者除了残疾人士，也包括年迈者，孕妇，身体不适者等。

还有，高喊了多年的通行无阻的交通，那么，在处于巴士车站的行人道的高度是否与巴士车的进出门的高度是一致的以方便轮椅的进出呢？

抄写行动党中委陈胜尧博士在他的脸书发表帖文感叹“海岸线改变了，浮罗山背的绿色少了”。我也来这么一段：“行人道改变了，通行无阻的道路少了。”