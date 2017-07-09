南中国海波谲云诡 异言堂

文：谢诗坚

南中国海在第二次世界大战前后已出现岛礁争议的纠纷，而在70年代后更是邻近国家与中国争夺控制权。到了千禧年后，南中国海已形成一个可能爆炸的火药库，不但美国插足其中，东盟的一些国家也各占有一些岛礁，而且日本与韩国也在中国东海占据了钓鱼岛和黄海的苏岩岛（南中国海北上是东海，在往上是黄海。但中国认定这两个岛是属于中国的）。

整个事件得从“南中国海”说起，这是一个面积350万平方公里的海洋，在海洋之中估算有280个岛礁左右。本来它只是在战略位置上成为强国占有的地方，后来在发现蕴藏大量的海底石油与天然气后，它更成为“兵家必争之地”（中国的领土面积共960万平方公里）。

“南中国海”是指位于中国南部的海域（海南岛及台湾就在南海内），南海周边国家有越南、马来西亚、汶莱、印尼及菲律宾。它基本上分有东沙群岛（未有争议）、西沙群岛（与越南争夺拥有权）、中沙群岛（最主要的是菲律宾与中国争夺这之中的黄岩岛的控制权，在2012年被中国夺回后，菲律宾在2013年向海牙仲裁庭提告，要求宣判中国的九条线及黄岩岛不属于中国的，这个岛屿是露出海面的岛礁，是十分重要的战略位置，因它的深水也可以成为船舶避风栖身之地）。

南沙群岛是南海诸岛中岛礁最多，散布范围最广的群岛，高潮时露出海面岛屿有25个，明暗礁有128个，明暗滩有77个。

就探测所知，南沙群岛的底层是典型的含油气层。科学家分析得知，南中国海诸岛及其周围海底盆地，有着极为诱人的油气田，仅仅在南沙海域就已测到有油气田77个，石油储量有400多亿吨，天然气资源为20多亿立方尺，是世界四大油田之一。

虽然法国和日本曾在第二次世界大战前及期间占领南中国海一些岛礁，但在第二次世界大战后基本上归还中国了；尤其是日本在1945年战败投降后。

即使是美国在70年代以前出版的刊物也承认南沙群岛是中国的属地，也没有质疑海南岛、中沙群岛和西沙群岛也是中国的。

可是在70年代之后，《联合国海洋法公约》（从1973年开始讨论，1982年获得通过，而在1994年正式生效）被提上日常议程讨论后就引发南中国海周边的国家先后不同程度的占据了一些岛礁，从此南海不再是风平浪静，而是风波不断。

其实在更早的时候已有邻近硬占一些岛礁，依序是：

（一）越南：在1933年，当法国侵占越南时，连带占有南沙的6个岛屿。1956年，美国接替法国的地位，也扶持南越政府，并将法国原占有的南海岛屿归由南越所有。

不过在1958年时，中国总理周恩来给越南民主共和国（北越）政府总理范文同的信件中表明南中国海的岛礁主权归属中国（中共在1949年内战中击垮国民党，建立“中华人民共和国”，取代了“中华民国”的地位）；而范文同回信中也承认中国的知会。

令人意料之外，在1974年越南与中国爆发海战，终于被中国取回西沙群岛的控制权。越南之所以否定以前对中国拥有南海岛礁的控制权是因为当时南北越尚未统一，北越政府代表不了整个越南政府，有关信件不能生效；更何况法国在1933年时已表明越南拥有南沙群岛的主权，越南及后又重申西沙群岛也是属于越南的。

1988年，中越又因为南沙群岛再起战争。结果中国取回7个岛礁，但越南仍控制9个岛礁。在1988年后，越南再陆续占有南沙岛礁。

因此直到目前为止，越南共在南沙群岛占有29个岛礁等（所谓的岛屿，分有岛、礁、滩、沙。后三者一般是不露出水面的，不能称为岛，但其周边拥有丰富的资源，其中南威岛已被越南发展成为军事和行政指挥中心）。越南也从海底资源获取巨大利润。

菲告上海牙仲裁庭

（二）菲律宾：它在1971年由总统马可斯宣布拥有南沙群岛的主权，其时已占有9个岛礁，其中中业岛拥有驻兵和机场，成为菲律宾的重要据点。

另外在中沙群岛有一座黄岩岛原由菲律宾占有，但在2012年已被中国拥有，未有人居住。也因为这样，菲律宾将此事国际化（告上海牙仲裁庭）。

其实战后菲律宾就觊觎南中国海的岛礁。在1948年时，菲律宾组织了“探险队”和“远征队”入侵南沙群岛进行勘察活动。1956年马尼拉航海学校的校长托马斯·科罗玛到南沙探险时“发现”了中业岛等9个岛礁，一并将之命名为“卡拉延群岛”。在1971年，菲总统马可斯宣布对南沙群岛拥有主权，进而派兵驻守。到1978年时，已有驻军1000人。除了中业岛是指挥中心外，也将另外三个岛礁建成陆军基地。

与此同时，位于中沙群岛的黄岩岛是唯一露出水面的海岛，其余20多个是未露出水面的暗礁。

这个岛也在1947年被中华民国命名为“民主礁”。1983年，中国正式定名为“黄岩岛”。

在1950年时，驻于菲律宾苏比克湾的美军将“黄岩岛”辟为打靶场，因而破坏了岛上的自然生态。

由于具有重要的战略地位，菲律宾、台湾及中华人民共和国声称拥有黄岩岛的主权。在1997年时，中国与菲律宾军队在黄岩岛对峙，但中国战舰主动撤离，菲律宾也获得了控制权。1999年，菲律宾的507号军舰拖带脱浅而撤离。到了2009年，阿罗约总统签署“领海基线法”宣告南沙群岛、太平岛及黄岩岛归为菲律宾的领土，中国自然坚决反对。双方又于2012年再次发生对峙风波，后因台风造成菲军舰全撤离，不过据已卸任的阿基诺三世总统透露，他之所以撤军是接受美国总统欧巴马的劝喻，因美国对中国有其战略考量。到了2013年，菲律宾外长说，中国已实际控制黄岩岛，菲国船只不能进驻。

对此菲律宾在2013年照会中国，已向海牙仲裁庭提出申诉，但中国反对也置之不理。

虽然在2016年7月12日，菲律宾向海牙仲裁庭“提告”中国的九条线未具历史地位获得胜诉，但没有执法单位和权力强制中国接受“判决”，也就劳动菲新总统杜特蒂访问中国寻求缓和局势，但仍未能就黄岩岛主权达成协议，因为中国坚持黄岩岛属于中国，这就要看菲律宾与美国的态度和立场了。

（三）马来西亚：在1977年后，马来西亚派出小型舰队进行勘察。1983年在南沙布防5个礁滩；接着在1990年又占了5个礁滩。也先后建造了建筑物和灯塔，有驻军250人，指挥部设在弹丸礁。

在这方面，马来西亚从油田和天然气中获利丰硕。

（四）汶莱也声称拥有岛礁主权，但尚未占有。印尼则在中国让步下，获得纳士纳群岛的控制权，与中国的争执也变小了。

就中国来说，它是根据1946年“中华民国”出版的地图作为依据。数十年来，中国规划的九条线（原本11条线，1953年为让给越南，就去掉南北边的两条线主权，而缩成九条线）未有受到挑战，却偏偏在今时今日受到质疑。美国本身就不赞同南海岛礁全属中国，也坚持南海是国际通道，没有人可阻自由航行。

自从美国在2011年重返亚太制造“军力平衡”后，中美之间的明争暗斗就更加激烈了。现在彼此的争斗正方兴未艾呢！