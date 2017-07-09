刺激才有火花 异言堂

文：巫伟强

小明说，人有的时候需要给一点刺激，才能激起他做事。如果刺激给了，激励给了，还是激不起火花的话，那肯定是死火，何必再浪费精力。我老家被拆之后，有马华同志很关心事件进展，时不时会传送马华领袖跟进的照片和讯息给我知道。希望在贵党领袖的努力奔波和争取下，会有好消息。

用人之术，贵在真心。老家被拆和政治人物互相指责，本来是两回事，却因为大选会在未来1年内进行，两件没有关连的事情就被联在一起。亚罗士打区国会议员魏晓隆等，大老远跑到瓜拉尼浪去帮忙，是出自真心还是博宣传，这就交由大家去诠释。马华领袖在这事件发生后，县长、行政议员、部长和大臣署多边跑，你同样可自以行诠释他们的举动。

政治领袖是很懂得运用课题来赚取宣传，巩固政治资本。前高渊国会议员陈智铭曾经说过，任何政治人物不应该利用对人民的帮助当着施舍，更不能借机会来教训或改变人民对政党的选择权。更不可因为给了拨款，就要人民给回选票。问题是，现在的政治人物，有几个是真的真心付出而不求回报？

养猎鹰捕猎的人知道，要先饿着它，若它捉到一只兔子，就赏赐一只老鼠，捉了一只山羊，再赏赐一只兔子。须要先等它立了功，然后再奖赏。如果你是真心要帮助一个人，即使背后有你的动机，重要是有装着对方的利益，对方会觉得跟着你是有前途的。那么，你离成功还会远么？

老家被拆就充分展现政党的积极性。政党知道他的生命力是源自于群众，可惜，大家都有个弊病。一旦上了台，就会忘了我是谁，忘了以前的承诺，直到大选在届才会猛然想起。老家被拆之前，各方的积极性并不强，直到县议会执法官员驾车到住家前要展开拆屋行动，积极性才会被刺激，政治领袖才来出面调解。

我跟小明说，老家被拆已经1个多月过了去，事件进展到什么程度，没有人可以给很准确的答复。之前有人说能够在开斋节前解决，开斋节过了，暂时还看到积极性的成果出现。还好，有那位政党朋友不时通过社交媒体发布讯息，让我了解到，马华是真的很努力，也很用心在处理。