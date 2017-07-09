欧阳佩珊不敌病魔 郭锋亲证死讯

（香港9日讯）郭锋的太太欧阳佩珊今（9日）突然传出死讯，《on.cc东网》记者于下午致电郭锋时，他笑着否认，不过约晚上7时，他却再度致电记者，主动承认太太今日下午2时在香港养和医院逝世，他解释指当时不方便说明太太的情况，故以笑否认，并透露63岁的太太是因肺腺癌病逝。

在吉隆坡动脑部手术

郭锋透露更多太太的病情：“4月我们去吉隆坡旅行，她好像中风一样，进到当地医院之后，一共做了3次脑部手术，前两次，发现不到什么病，直到第3次，医生说要开深入一点，抽组织，发现到有坏组织！”知道太太身体出问题后，郭锋即刻带太太返港就医，证实太太患上肺腺癌，他更慨叹指太太从发现癌症至逝世只有短短3个月：“这种Cancer太凶，这3个月一直有做治疗！”二人结婚多年并无儿女，而太太的后事，他表示丧礼会以基督教仪式进行，遗体则会火化，但日子仍在安排中。

欧阳佩珊当年是无线花旦，先后演出过《楚留香》、《执到宝》、《网中人》、《英雄出少年》、《上海滩龙虎斗》等多部脍炙人口剧集，当中在《神雕侠侣》中饰演“黄蓉”最为人熟识。