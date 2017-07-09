大同董事长遭狗袭翻摩托 带伤出席筹款活动 北马新闻

报道:黄皆善

（槟城9日讯）浮罗大同小学才刚获得中元联合会协助筹款，重建新校舍，董事长赵惠坤昨晚却因为遭遇狗群袭击翻覆受伤。他身体右侧伤痕累累且右脚脚盘伤势严重。不过为了学校，他今晚仍将会带伤出席为大同筹款的活动。

赵惠坤接受《光华日报》访问时说，他是于昨晚10时许，在靠近圣心中学的峇都依淡路遭遇群狗袭击，慌乱之中加大摩托车油门试图逃过攻击，不料却在拐角处翻覆，所幸群狗听见巨响后反被吓走，否则后果不堪设想。

他指出，他每逢初一、十五，都会前往峇都依淡庙宇祭拜神明，然而昨夜骑摩托车前往该处时，突然左右边各冲出1只狗，后方还有4只狗直冲过来，他本能反应缩起双脚，右手转动油门向前猛冲。

这次的翻摩托车导致他右手、背部、肩膀、右脚小腿、右脚脚盘受伤。

狗群有人饲养没绑起来

他说，意外发生后，一名路人将他扶起来，帮他检查伤势并送往附近的医院治疗。该名路人告诉他，攻击他的并不是野狗，是有主人饲养，不过狗群并没有被绑起来，而是到处游荡。

他补充，这群狗平时都会在该区游荡，平时不会突然袭击路人，但这并不保证它们永远不会发难，同时该区也有许多圣心中学的学生会经过该处，担心未来会有学生遭遇不测。

赵惠坤近期因为大同小学成功争取到中元联合会的协助，已经开始频密出席筹款活动。

无论如何，他表示，为了不影响大同的筹款，为大同尽力，他并不会因为这次的伤势而停下出席筹款活动。今晚他就有一场筹款活动要出席，他会强忍住伤痛到会场，亲自答谢各界人士的慷慨解囊。