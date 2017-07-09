指性交补阳气消灾解厄 贱男性侵4女生73次 国际新闻

云林一名在虎尾科技大学附近开设早餐店的陈姓男子，多年来对4名常到其店买早餐的女大学生佯称自己可通灵，更指看到女生被鬼魂缠身，需与他性交补阳气才可消灾解厄，成功性侵4女73次，并以改运为由诈骗其中两女30多万元（约4万多令吉）。云林地方法院日前宣判，陈男犯强制性交罪73次，共判囚272年，合并执行10年，诈欺罪部分则判囚8月，全案可上诉。

判决指出，陈男2010年搭讪第一名被害女生，谈话中得知对方怕鬼，便装神弄鬼佯称“你被缠身了”；女生原本不信，但事后接连发生车祸，她虽不愿意，但仍跟陈男发生性关系以“驱鬼”。直到去年7月为止，该名女生6年内共被性侵38次，骗走31.5万元（约4.4万令吉）。

2012年底，陈男又用同样手法搭讪第二名被害女生，并在Facebook上创设假帐号“许玉庭”。为取信女生，他先透过社群网站取得女生相关资料，再于以算命师“许玉庭”的帐号，告知女生有恶灵缠身。因陈男能说出自己亲人甚至男友的相关情况，加上“算命师”的引导，女生为了消灾解厄，遂与陈男发生性关系29次，其被诈取4.2万元。

其后，陈男又用相似手法骗另外两名女子，多次性侵得逞，4人共被陈男性侵73次。由于4人中有两人相互认识，今年1月谈话间惊觉陈男假驱鬼、真性侵，于是报警。警方于同月19日持搜索票到陈男的早餐店搜索，缴获电脑和手机等，进而查出案情，并将陈男逮捕羁押至今。

法官认为，陈男过去曾因猥亵案而被判缓刑，却不知悔改，以装神弄鬼手法诱骗年轻女子，受害者包括早餐店员工、朋友的友人、女友妹妹等，恶行不轻。但考量陈男除了妨害性自主前科外，没其他犯罪纪录，且犯后态度良好，坦承全部犯行，审酌后依强制性交判272年，合并应执行10年，另诈欺罪部分判8个月。