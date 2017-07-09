西餐焗饭竟出现蟑螂 15岁少女吓到呕吐 国际新闻

（新加坡9日讯）一家大小到邻里商场吃午餐，焗饭竟出现“断脚”蟑螂，吓得15岁少女当场呕吐。摊贩表示，咖啡店每月灭虫，但为此道歉。

这名事主苏先生（57岁，退休人士）本月1日中午在面簿贴文说，他和家人到巴西立一带伊莱雅购物中心（Elias Mall）的西餐摊位吃午餐时，女儿点了夏威夷起司焗饭，岂料竟发现蟑螂。

他告诉记者，女儿当时吃不完，他和太太帮忙吃，才发现一只两公分长的蟑螂。

“女儿看到后立刻呕吐，我们质问摊位职员，她表示愿意退款，不过却没有解释。另外，厨师还说不高兴的话可以告诉环境局。”

根据苏先生拍下的照片，蟑螂身上带油渍，看似断了几条腿。“那蟑螂不只在盘上，更像是跟其他食材一起烤过。”

他说：“之后我们想要得到合理解释，找了咖啡店老板娘，岂料她不愿负责，表示应由摊位处理。我们是这里的常客，几乎每天来用餐，但对方态度不好。”

记者走访咖啡店，摊位经理张先生（30岁）透露，他们实在不晓得焗饭怎么会出现蟑螂。

“顾客拒绝我们退款，还拿着有蟑螂的焗饭到处给咖啡店内10多桌顾客看，我们也没有阻止他，毕竟是我们的错。还有一些顾客问我们说：‘我的没有吧？’”

张先生也透露，咖啡店每月都会进行灭虫，顾客当时称已联系了环境局。

少女回家后连续泻肚子

苏先生表示，女儿回家后，连续泻肚子，之后去看诊。

“医生说是吃了不卫生的东西，才导致一直腹泻。”

苏先生说，他们不是要退款，只是希望摊贩和咖啡店给一个合理的解释和交代。

“我们是要对方为事件负责，避免之后卫生问题再次发生。我们已经向当局举报，让他们调查。”

除了咖啡店每月都会进行灭虫，摊位也放置蟑螂药。

张先生说，这是他们开业一年多来第一次碰到这样的事件，他们每个月都会付100多新元(约300多令吉)的灭虫费给咖啡店，每个月都会有人来查。

“我们也会在摊位各角落放蟑螂药，避免蟑螂滋生。我们当晚检查了一个晚上，隔天早上也特地提早一个小时进来查看，还是没有发现蟑螂的踪迹。”