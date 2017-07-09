威南洗肾中心主席许国津举殡 百人扶灵1公里送别 北马新闻

(威南9日讯)一行百人扶灵一公里，送准拿督许国津硕士走完其人生最后一程。

许国津遗灵是周日上午举殡，前往执绋的亲朋好友近500人，威省各区的社团代表逾40个单位致祭。当天上午天气晴朗，但出席殡礼的代表们都为痛失一名对职务尽责的好友而深表惋惜。

当天殡仪隆重、场面盛大，出席者都肯定许氏在生时对社会的贡献。扶灵是在众人轮流抬棺下完成，即有武吉淡汶社委会主席拿督陈建宝、新邦安拔社委会主席陈忠和、威南洗肾中心理事会吴俊益、罗之义、红新月会威南专区代表及武吉淡汶与新邦安拔自愿巡逻队队员等。武吉淡汶区州议员拿督刘子健、吴庆发也陪同步行1公里送别许氏，以献上对许氏的敬意。许氏在2008年至2013年是新邦安拔社委会主席。

准拿督许国津是本月5日下午6时，在其工厂办公室逝世，威中警方是以自杀案调查。许氏遗灵在新邦安拔金鹦园住家停柩5天。周日举殡扶灵由其发起的新邦安拔、武吉淡汶自愿巡逻员主持。从丧府扶至1公里处的金城园路口，随后一行人还连同家属们也分别乘轿车及巴士，护送许国津灵柩至大山脚福德正神武拉必火葬场。

许国津生前是威南洗肾中心主席。他在该中心1997年创办以来，在第一届担任该中心的副总务开始，就在该中心义务服务了20年。他也是新邦安拔苏许连颜谭巫宗亲会主席、红新月会威南专区署理主席等等。