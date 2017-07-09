母亲家婆同日死 孝顺女尽孝道奔波两头跑 国际新闻

（新加坡9日讯）母亲家婆同年同月同日死，孝顺女儿悲痛不已，为尽孝道，奔波两头跑。

林女士（54岁）的母亲蓝亚兰（82岁）和家婆梁陰（88岁）分别在上周五（7日）凌晨2时15分和2时55分过世，仅仅相隔40分钟。她痛失两至亲，悲痛万分。

林女士的母亲在10年前中风，之后就一直住在疗养院，3个星期前病情恶化而住院。

另一方面，林女士的家婆则是由于腿部血管堵塞，两个月前住院，并在上周截肢。

她说：“家婆生前十分关心母亲的病情，时不时会向我询问母亲的状况，还会嘱咐年轻一辈去探望我母亲，没想到两人会同一天离世。”

由于母亲和家婆分别在陈笃生医院和中央医院接受治疗，林女士为照顾两人必须来回奔波。

她回忆起两人过世前一天上午，她接获母亲低血压的通知，刚抵达医院的时候，又接获家婆病危的消息，最后由她守在母亲身边，丈夫赶到家婆所在的医院。

恰巧的是，相同的情况在两人去世当天凌晨又再次上演。

林女士叙述，当晚和丈夫都过于疲惫，所以提早回家休息，其他家人留守母亲和家婆身旁。

“我记得那天凌晨，我先接到电话说母亲已经过世了。放下电话后，又立刻接到了另外一通电话，说家婆快不行了。”

面对如此情况，林女士和丈夫只能够分头行事，分别赶往两间医院。

两人过世后，林女士则是早上打点好母亲的灵堂后，下午又立刻赶到了家婆的灵堂去帮忙。

同时面对两至亲的逝世，林女士坦言自己心力交瘁，但眼前的重点是处理好两位过世者的丧礼。

两老人家也同一天出殡

母亲和家婆将在同天出殡，林女士将帮忙夫家处理家婆后事。

两位老人家将在周二（11日）同一天出殡，两人的火化仪式都在下午，相隔一个半小时。

林女士说：“我起初很纠结，不知道应该帮忙处理谁的后事。有些人认为两头跑可能会很不吉利，对死者不敬。”

她指出，根据华人传统，出嫁的女儿应该把重心放在夫家。不过也有些人提醒她，若是不送母亲最后一程，可能就此遗憾终生。

林女士最后选择将把重心放在夫家的丧礼上。她认为，在母亲中风后的10年里，她从未放弃过希望，一直无微不至地照顾母亲，因此相信不会有遗憾。

两家皆是四代同堂、子孙满堂，子孙眼中两位阿嫲都对他们疼爱有加。

蓝亚兰与梁陰分别育有9名和11名子女、各有40多名孙子、以及分别有5名和10名曾孙，可说是子孙满堂。

林女士回忆，家婆生前总是喜欢烹煮许多好吃的佳肴，叫孙子孙女到她家享用。

而母亲在中风前则是喜欢旅游，不时会与家人出国游玩。

林女士的女儿（30岁，教师）则表示，祖母是一个走在潮流尖端的阿嫲，会和孙女一起追韩剧，虽然听不懂对白，但总是能够通过演员的肢体语言去了解内容。

她也回忆起自己经常和外婆一起去洛阳大伯公拜神时的点点滴滴。