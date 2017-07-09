“要加巴星重生投票？” 林冠英：出席人数不可能同等

（槟城9日讯）重选党员出席人数必须与改选同等，行动党秘书长林冠英问社团注册局“莫非要已故行动党主席加巴星重生来投票吗？如果他有得选择，他会来投票，因为他也很生气！”。

他说，行动党于2012年12月改选不受社团注册局认同后，根据社团注册局的指示，于2013年9月29日再重选，但社团注册局却基于出席的党员人数不同等，而再次不承认行动党的重选。党员有来有去，一些已去世、已退党，所以出席人数不可能是同等的。

他说，就好像加巴星已去世，如果再重选，他是不可能会重生回来投票。

林冠英也是槟州首席部长。他周日早上在行政议员兼行动党槟署理主席佳日星陪同下，前往霹雳律甘榜Dodol慰问一名患骨痛热症死者家属后，向记者发表上述谈话。他也以全国大选成绩假设性来比喻行动党的改选。他说：“如果第13届全国大选要重选，前首相敦马哈迪和首相拿督斯里纳吉已不可能再并排而坐。他们已属不同阵线。”

他解释，行动党重选也是这样，一些已去世，已退党的人已不可能再出席重选。

疑注册局破坏火箭备选工作

林冠英认为，社团注册局是预谋性对付行动党。重选4年后，社团注册局才向媒体发表不承认当年的重选。“要是我们的重选出现问题，而不受承认，社团注册局理应马上告诉我们，要求我们再重选，而不是要等待4年后才对媒体发表谈话。”

对于社团注册局的处理方式，林冠英表示不满。他说，社团注册局完全没发函给该党，只是通过媒体发表谈话。为此，他们并不晓得社团注册局是基于什么原因不承认行动党的重选。

他相信社团注册局的目的是要破坏行动党已投入的第14届全国大选筹备工作和机制，这也是社团注册局的肮脏手段。

他强调，行动党将会与社团注册局见面，了解事故。该党也让代主席陈国伟、组织秘书陆兆福和中委哥宾星全权处理此事。

查4年才宣布无效 企图削弱火箭竞选

林冠英指2014年法庭已宣判行动党重选后的中委会能如常操作，但社团注册局却不断以“调查中”回应该党重选后的中委会，直到4年后，才宣布重选名单无效。难道社团注册局需要用4年时间调查？这就是社团注册局的效率？

他表示很明显社团注册局就是企图要削弱行动党已展开的大选筹备机制。

记者也询及林冠英，行动党是否会针对此事故而采取法律行动，他回应说：“暂时不作类似推测，我们先等社团注册局厘清问题。”