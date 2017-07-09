泰版《宫》4演员来马 超越原版成最大挑战 娱乐新闻

(吉隆坡9日讯)身穿剧中“校服”出席记者会的Tao、Pattie、Phan和Bebe，被问及拍摄翻拍经典韩剧的挑战时，饰演男一“英王子”的Tao表示，韩版太经典，大家都对韩版印象深刻，要怎样证明泰版能做到好或媲美韩版是最大挑战；饰演平民女孩卡宁的Pattie透露拍摄前看了韩版，为了演好角色，她做了很功课，并加入了泰国文化及元素。

Bebe指自己饰演的妮丽，与宋智孝饰演的“闵孝琳”完全不同，对她来说，最大难度是剧中有很多哭戏，她要很集中让自己投入角色中，因此一直不停啃剧本；泰法混血儿Phan则表示，他不要模仿原版人物，希望创造出属于自己风格的“纳坤王子”。

Tao难忘泡玫瑰鸳鸯浴一幕

那4人觉得泰版比较好，还是韩版比较好？Tao和Phan笑言觉得泰版比较好，Pattie和Bebe则觉得两个版本都很好。右手绑着绷带的Tao，透露自己因踢足球导致手受了伤，说到剧中最难忘的一幕，他指是与Pattie一起泡“玫瑰鸳鸯浴”那幕，还笑称自己很喜欢那一幕。

泰版《宫》以虚构小国的王室为故事舞台，讲述王子与平民少女的爱情故事，上演灰姑娘逆袭成王妃的童话，问4位主演在现实中是否相信童话故事，Pattie、Phan、Bebe皆称相信，唯独饰演“英王子”的Tao直言不相信，“未来我不知道，但现在的我不相信童话故事，原因很难说明，纯粹是我个人的看法。”#