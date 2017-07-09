入乡随俗秀马来语 林宥嘉忘词跑下台 娱乐新闻

（吉隆坡9日讯）刚升格为人夫的Yoga林宥嘉，婚后首次来马出席公开活动，粉丝惊喜送上特别定制印有他和丁文琪结婚照的红酒杯以及卡通绘画照，作为新婚和生日礼物，还全场演唱生日歌，让他大呼很感动！

7月1日刚过30岁生日的林宥嘉，8日来马为即将在9月9日于云顶云星剧场举办的《The Great Yoga》演唱会造势，这也是他与丁文琪结婚后首次来马出席公开活动，林宥嘉甫现身舞台，原本想入乡随俗地以马来文向大家打招呼，岂料一开口就忘词了，连忙跑下台询问工作人员，让主持人和粉丝们一头雾水，再次返回台上的他，努力地念出：“先生女士们，又见面了！（Tuan-tuan dan Puan-puan, jumpa lagi ! ”，大家才知道是怎么一回事，可爱的反应把全场都逗乐了。

《The Great Yoga》巡演开跑一年多，终于来到大马，林宥嘉开心地说：“很高兴能够再次来到马来西亚跟粉丝见面，一直都很想来，现在终于可以来了！”主持人问他这趟来马有没有带着新婚妻子来，他甜笑说：“我KiKi没有来。”

男粉丝趁机告白

林宥嘉现场演唱《兜圈》和《天真有邪》2首歌曲，让粉丝先饱耳福，而在游戏环节，其中一名男粉丝更趁机向林宥嘉告白，结果赢得林宥嘉的拥抱，引来现场许多羡慕的尖叫。观察力敏锐的林宥嘉，发现一名女粉丝因没被选上台玩游戏而难过流泪时，更二话不说地走下台与对方握手，以示安慰。#