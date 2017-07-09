《Baby Driver》演员导演 717来马宣传 娱乐新闻

（吉隆坡9日讯）《The Fault in Our Stars》男主角Ansel Elgort以及《Cinderella》女星Lily James 将于 7月17日旋风访马宣传新电影《Baby Driver》，两位主演将携同导演Edgar Wright出席记者会及首映礼红毯。

英国鬼才导演Edgar Wright自编自导的全新力作《Baby Driver》，由曾演出《Divergent》（分岐者）与 《The Fault in Our Stars》（生命中的美好缺憾）的90后小鲜肉Ansel Elgort与英国甜美女星Lily James主 演，并找来三大影帝Kevin Spacey、Jamie Foxx与Jon Hamm首度同台飙戏，这部将于7月20日全马上映的动作 犯罪电影，将音乐、飞车、枪战巧妙地融合在一起，开创了“动作音乐片”这种全新风格。

Ansel Elgort、Lily James与Edgar Wright预计7月16日抵马，并于7月17日下午5时亮相在柏威年广场举行的 《Baby Driver》大马首映礼红毯与影迷见面。值得一提的是，这也是近20年来，首度有好莱坞电影在大马举行首映礼活动。#