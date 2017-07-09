回马送福利 林明祯任男粉喂食（视频） 娱乐新闻

(八打灵再也9日讯)“南国女神”林明祯回马举办音乐会，在音乐会上不只秀“小蛮腰”，还大送福利，下台跟粉 丝近距离互动，更让男粉丝有机会搭肩喂她吃克力棒，甚至跟她一起拍“婚纱照”，让粉丝乐翻！

4月底推出新EP的林明禎，8日回马举办《#ME》音乐会，8时举行的音乐会，下午5时多已有上百粉丝到场排队 希望能赢得坐在第一排看女神的机会。性感可爱的林明祯，露小蛮腰搭配牛仔热裤登场，和4位女舞者又唱又 跳《Change》、《T.O.U》引爆音乐会气氛。在4位乐手的伴奏下，林明禎整场演出载歌载舞唱了8首歌，除了 演唱自己的歌曲《Change》、《T.O.U》、《不占有》、《冒险愉快》，她还选唱了Sixpence None The Richer的《Kiss Me》、家家的《填空》以及李玟的《Baby对不起》，大展苦练数个月的舞蹈和唱功。

林明祯开心表示，这是自己入行以来的第2场音乐会，尤其开心能回到大马开唱，她也现场喊话，叫大家可以大声笑、大声尖叫，就是不能够静静的坐着。

演唱《Baby对不起》时，林明祯爆料弟弟本来要带女朋友来，还说最近常常帮弟弟处理感情问题，她自称恋爱经验不够丰富，但常扮演朋友的“倾听者”，她说：“我发现很多情侣们之间有时候因为太爱，反而不懂得去表达自己的感受，久而久之会产生一些猜忌跟怀疑，所以我想要帮在爱情里面很累的人说出心里话，“baby对不起”。

这场音乐会除吸引数百本地粉丝，也吸引3位香港粉丝特地飞来大马捧女神的场。而林明祯的妈妈、姐姐和小弟也到场支持。

林明祯也特别安排和粉丝玩游戏，两个回合游戏的优胜者都获得让其他粉丝羡慕的福利，一个可以勾着女神的肩喂她吃巧克力棒；另一个更可以跟女神一起拍“婚纱照”。#