脑瘫女童独自玩耍 遭狗扑倒咬脸缝60针 国际新闻

（西安9日综合电）陕西安康市石泉县9岁患有脑瘫和癫痫的女童婧婧周三（5日）在家门口玩耍，突然遭到一只大狗扑倒地上撕咬，致面部受重创，需缝逾60针，目前仍需留院治疗。婧婧一家清贫，仅靠其72岁祖父支撑。院方医护人员得悉情况后，自发为婧婧购买日常用品及送来换洗衣服；另有热心人士为婧婧送上善款。

事发当日清晨，婧婧独个儿在家门口玩耍时被大狗袭击，患有脑瘫的婧婧不会说话，身体瘦弱无力，只能拼命推开大狗。此时，婧婧患有先天性残疾，行动不便的母亲拼命地爬出屋外，喝斥大狗将其吓退，惟婧婧全身多处被抓伤，左脸亦被咬致血肉模糊。

婧婧随即被送院治理，其面部遭恶犬咬致严重撕裂需缝60多针，及注射狂犬疫苗。据指患病的婧婧大小便失禁，无法自理；而其母亲患先天性残疾；父亲则患有脑梗，一家生活开支全靠婧婧祖父支撑，生活相当拮据，看着受伤住院的孙女，祖父都不禁悲从中来，非常担心。

所幸，肇事医院医护人员们得悉婧婧家中状况后，自发为她购买纸尿片、奶粉和零食等日常所需；而另有工作人员则替婧婧在微信朋友圈发布救助信息，有热心人士其后将逾4000元人民币（约2530令吉）善款送到婧婧一家手中。目前，有不断知悉情况的市民陆续到医院为她送善款和日用品。