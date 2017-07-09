热心夫妇免费教补习 邻家小孩抢着学 国际新闻

(新加坡8日讯)见邻居小孩英文数学弱，家里又没钱补习，热心夫妇在组屋底层免费授课，路过玩耍小孩看见，也抢着报名上课，感人师生情节被拍成短片，展现社会温情。

这对热心夫妇是退休校长何君锐（73岁）和妻子庄素芬（68岁，前银行职员）。何君锐曾在“圣升职业专科学院 (Assumption Vocational Institute) ”当校长。

两人不是补习老师，却愿意免费为邻里小孩补习，过去10多年来的义工经验，近日被华助会改编拍成短片《一人一点心》。

夫妇俩近日受访时说，教书并非与生俱来的天赋，而是日积月累的经验。除了学生，两人也非常注重子女的学习。一对儿女已经三四十岁。女儿刚踏入社会工作时，也曾当过《海峡时报》记者三年。

庄素芬说，她的第一个学生，是同事患骨癌的七岁女儿。“她动手术后整整一年不能上学，我想为她做些事，就上门教英文。这样一来，她也能在家学习。”

她笑说，自己很“鸡婆”，看到邻居带小孩会聊几句，一些学生甚至是她买面包时结缘。

“很多年前，我在面包店看到一对母女，就母亲聊开，得知女儿成绩不好，我当下建议给她女儿补习英文，她也爽快答应。我们是在组屋底层上课。”

她这一开课，学生竟然接踵而来，先是女生的弟弟加入，再是路过的一群小男孩要求加入，一度来了10个小孩，两夫妇得分两桌教课。

过去13年，他们风雨不改在每个星期天早上，从直落布兰雅住家，出席在红山巷第83座组屋的华社会中心举行的“Kidsread”，教导幼稚园至中学生英文。

为了当义工，两人甚至一改星期天到教堂参加弥撒的习惯，更换教堂，以便在星期六上弥撒。

庄素芬坦言：“要在星期天当义工，是个不容易的决定，生活上要作出调整，但这是个很有意义的事。”

观众可在下星期一（10日），在新加坡报业控股华文媒体集团的数码平台（zaobao.sg）观看《一人一点心》短片。