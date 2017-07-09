林冠英：一旦接获信函 行动党将会见注册局 国内新闻

（吉隆坡8日讯）行动党秘书长林冠英指出，该党对于社团注册局在4年后的今天，才透过文告指行动党在2013年重选中所选出的中委会名单无效，感到震惊。

无论如何，他表示，行动党至今都还未接获来自社团注册局的正式信函，一旦接获社团注册局的正式信函后，会尽快与社团注册局会面。

他补充，一旦他们接获正式信函后，他将与行动党全国代主席陈国伟、组织秘书陆兆福及法律局主任哥宾星在最短的时间内与社团注册局会面，以厘清有关事件。

林冠英今日主持行动党中委会紧急会议后，在记者会上，如是表示。

他直斥，社团注册局在4年后发表有关言论，是为了削弱该党的行政团队，同时打击他们在第14届大选的准备工作。

“我们在2013年已经进行重选，并在11月8日将重选的名单交给社团注册局，符合1966年社团法令。报告中详细指出，我们是使用2012年的党代表名单进行选举，这些代表都是来自865个支部的2576名代表。”

他指出，这符合了社团注册局昨日的文告指，出席重选的必须是符合的代表，也就是865个支部的2576名代表。

哥宾星也解释，该党在2013年进行重选后，已经将详细的报告呈交给社团注册局，但该局当时表示不承认他们的重选结果，因此，他们将案件带上法庭要求司法审核。

他补充，社团注册局在较后表示，他们给予行动党的只是一个劝告而不是指示，因此该党也没有进行第二次重选，继续以最新的中委名单运作。

他说，行动党没有想到，社团注册局会在4年后再次挑起此事，并要行动党进行重选。

询及是否会主动与社团注册局联系，哥宾星表示，行动党会在收到社团注册局的正式信函后，才会会见社团注册局。

“截至目前，他们只是对外发表文告，我们没有收到他们的信函。我们必须详细阅读过他们的正式信函后，才会见社团注册局，否则我们无法跟他们沟通。”

出席记者会的包括国会领袖林吉祥、陈国伟、副主席郭素沁、张健仁、曹观友、古拉、副秘书长章瑛、组织秘书陆兆福、副组织秘书苏健祥、伍薪荣、总财政方贵伦、政治教育局主任刘镇东、法律局主任哥宾星、宣传秘书潘俭伟、副宣传秘书张念群。