北海沟渠建设导致排屋围墙压毁 工程暂停待3造呈报告 北马新闻

（北海8日讯）北海峇眼赖可负担房屋工地沟渠建设工程导致隔邻一间排屋的围墙被压毁事件，威省市政局已发出停工令，三造即威省市政局、槟州发展机构及承包商受指示需呈上安全及调查报告。

槟州福利、爱心社会及环境委员会主席彭文宝表示，这事件纯属意外，承包商将负起全责做出应有的赔偿。他强调，槟州政府及市局亦指示采取安全措施，以防意外再次发生。

彭文宝于周六下午，连同威省市政局主席罗查里、市议员陈治中及古玛等，前往受影响的房屋视察，随同者包括承包商代表张国安。

“这意外事件将通过正确的管道完成后续的工作，因此，也要求屋主及承包商个别向警方备案。屋主、承包商，亦需要个别请绘测师、估价师进行调查与评估以提呈汇报 。屋主亦可以选择自己的承包商 ，以避免出现质量问题。”

彭文宝表示，是起意外在周五下午4时45分发生，市议员陈治中及古玛接获投诉之后，即与威省市政局主席罗查里联系，即时到来现场视察。他也对此事件在第一时间向槟州发展机构及首长林冠英汇报。

停工令没期限

罗查里指出，该局已发出停工令，工地沟渠的兴建工程已停工，同时也要求有关方面向专家咨询，提呈巩固沟渠的方案。他称，停工令没有期限，但只局限于沟渠建设，不限于建筑主体。

他提及，有关可负担房屋的建筑工程已达完成75%，预计将在明年3月竣工。

陈诠峰：槟发展工程须安全第一

槟州马华组织秘书兼峇眼区会秘书陈诠峰表示，槟州发展工程，须以人命安全摆在第一位。

他指出，槟州发展机构在北海峇眼峇鲁路发展两栋中价房屋计划，于7月7日下午5时因一项施工工程导致邻近一间半独立洋房围墙倒塌，凉棚与洗衣间损毁。

他表示，有关工程早前在施工期间，已影响邻近房屋的结构，例如发生墙面龟裂，居民虽然多次投诉。

“我们不解为何在事件发生前，居民作出投诉时，为何当局不理会？因此，希望州政府对有关工程进行安全评估。