林冠英警告马华 紧跟发难后果自负 北马新闻

（槟城8日讯）槟州首席部长林冠英警告马华，若要紧跟着行动党的活动向行动党发难，在活动上发生什么事情，需自己负责。

林冠英周六晚上在亚逸布爹区开斋节开放门户时，针对马华总会长拿督斯里廖中莱在马华中央党校重启三周年暨第14届大选誓师大会上呼吁马华党员，出席林冠英的每一场的活动，质问每一项课题，势必要与行动党周旋到底的事件上，做出上述回应。

他谴责廖中莱，认为这样举动是不文明的，若要辩论就好好来，千万不要使用暴力。“若那些马华党员紧跟我，且在活动上搅局，是不文明的做法。若发生什么事情，那么就要自己承担。”

他强调，我们有权保护本身利益，有权保护自己。“我呼吁亚逸布爹的居民，若面对有人在活动上搅局，我们一定要抗战到底。”

他说，当首长公平对待各族都会遭到谴责，被批评边缘化其中一个族群，尽管州政府给予每个宗教及种族拨款及帮助。

较后，他在槟州行政议员拿督阿都玛力、双溪槟榔州议员林秀琴、槟岛市议员黄顺祥及甘榜峇鲁乡委会主席里哈赞陪同下，移交轮椅予行动不便的居民塞马哈帝。