廖中莱：紧跟林冠英发难 马华与火箭周旋到底 国内新闻

（吉隆坡8日讯）马华准备在槟州首席部长兼民主行动党秘书长林冠英出席的每个公共场合，质问该党和林冠英，向人民交代各种课题，包括林冠英购买洋房涉嫌贪污事件、过去与伊斯兰党勾结及没有兑现承诺。

马华总会长拿督斯里廖中莱说，每当行动党面对问题，就会耍花招藉此转移视线，因此马华将凝聚力量揭穿行动党的无能。

“马华过去太慈悲，默默地进行我们的内部改革，现在是时候站起来，跟行动党周旋到底。”

他今天出席马华党校重启三周年备战大选誓师大会时，在致词中说，马华经过3年加强党内团结和改革重振雄风，已经走出5.05大选惨败的低潮阴霾，有能力面对任何挑战，包括反击反对党的诋毁和指控，在来届大选争取佳绩。

他强调，在即临的全国大选，行动党必会不择手段打击和抹黑马华，因此，马华不能让行动党得逞。

“我们马华必须赶快站起来打击行动党，让华社真正了解，行动党是没有原则，为所欲为的政党。”

廖中莱批评行动党在槟州横行霸道，欺负马华党员、槟州人民和媒体，并指这个是行动党开始走下坡，面临瓦解的先兆。

他也指责，行动党颠覆摧毁华社的价值观，在讲求尊师重道、孝亲敬老、五伦八德、礼义廉耻的中华文化，行动党却教唆华社“有事找马华，要申请华小拨款找马华，投票给行动党”。

他形容，行动党的做法是虚伪的价值观，颠倒滴水之恩，涌泉相报的优良文化价值观。

中委会重选课题勿指责他人 廖中莱促火箭自我检讨

马华总会长拿督斯里廖中莱促请民主行动党，勿在社团注册局指示该党中委会重选课题上指责他人，藉此转移视线，反之应该自我检讨。

他说，行动党连党内党章和党选的问题没有能力处理好，遑论治理国家。

“在过去由于行动党党员的投诉，今天造成这个局面（注册局要求重选），行动党是咎由自取，因为本身没有把党章和选举问题处理好，所以我认为他们不应该怪任何人，不要把矛头指向别人，应该检讨自己。”

廖中莱今天出席马华党校重启三周年备战大选誓师大会后，针对行动党国会领袖林吉祥批评社团注册局指该党2012年党选和2013年重选成绩不合法及无效，必须重选是离谱的言论作出回应。

针对坊间认为社团注册局指示重选的课题可能会为行动党赢得更多华社的同情票的说法，廖中莱强调，国有国法，法律也存在已久，政党必须根据法律行事，而非指责他人。