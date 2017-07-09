利用“苹果”承诺给15%回酬 多人陷集资骗局 国内新闻

（吉隆坡8日讯）集资骗局！利用“苹果”品牌非法向投资者集资，承诺将给予投资者15%回酬，并在签署协议时开出支票，博得投资者的信心，结果开出超过500张空头支票予多组投资者，涉及款项超过7000万令吉。行动党泗岩沫国会议员林立迎促请涉案者2周內与他们联络。

一名女子自称其公司是东南亚苹果产品最大分销商公司，由于投资项目源源不断，不过她手上还欠50%的投资额，但却不想向银行贷款，因此希望透过集资方式得到投资额。

她向投资者保证，每3周至1个月会支付投资者母金的15%作为回酬作为诱饵，并在签署协议时开出支票，但支票数月后才生效。投资者向近100名亲朋戚友集资，筹集超过7000万令吉的投资额，但最后却只是换来空头支票。

该女子玛丽亚诸多理由推托，不愿见面和偿还投资额，尽管大约10多人已经报案，但是警方未有任何行动。

杰夫：所有支票跳票

不愿具名的投资者代表杰夫说，他在2015年加入投资，玛丽亚向他们展示多个大公司的订单，涉及款项高达20万至50万令吉，因此向亲朋戚友筹资，把投资额汇入玛丽亚的个人和公司户头。

他表示，协议承诺每3周至1月将发放回酬，利润为投资额的15%，起初部分投资者获得回筹，但在3个月所有支票跳票。

他指出，支票跳票后，玛丽亚叶以其他方式开出支票，但都是跳票，最后一次付款在1年半前，大概只有5至10人得到回酬。

他透露，该公司超过两年没有交付他们钱，他与黄先生两组涉及的款项超过7000万令吉，投资者多数来自雪隆地区。

他今日在林立迎的陪同下，与几组受害者在记者会上叙述受骗经过。

黄先生：创办人称不是金钱游戏

黄先生是另一组投资者，他说，他是在去年上旬时，朋友介绍下认识其中一位投资者，看见投资回报丰厚，让他对此投资感到有信心。

“他投资50万令吉，大约3个月便获得10万令吉的回酬。”

他原本担心计划是骗局，但玛丽亚向投资者澄清此计划不是金钱游戏，而是一门生意，拥有产品和公司，并且向大马公司委员会（SSM）注册。

为了让投资者加入，他说，玛丽亚指其公司是东南亚最大分销商，批货送给菲律宾、香港、新加坡和越南等国家的苹果专卖店和大集团，并向他展示与全马最大苹果分销公司“亮星”（Brightstar）签署的合约，企图说服他们。

“他们每两年更新合约，两家公司将继续和公司合作。”

他补充，他们与玛丽亚签署资金保存协议(Capital Retention Agreement)和合资协议，但是没有公司的印章，同时还附上两张支票，即盈利（profit）和资本（capital）支票，不过数月后才生效。

他透露，在去年6月，第一张支票便出现跳票的问题，当时玛丽亚说是合作伙伴卷款潜逃，过后便不断编故事一再推托交付回酬。“去年10月，玛丽亚说，她接到一笔10亿欧元投资。”

黄氏说，玛丽亚向他发出律师信，承诺会解决问题，但她却不愿当面解决问题。

“其实玛丽亚目前人还在大马…她没有逃跑，就是不愿见面，但是她却联络其他投资者，给予投资者希望，她会还钱，可是却一再拖延。”

据他了解，有投资者等着这笔钱为女儿支付医药费，但最后女儿等不及离世了。

林立迎限2周内联络

林立迎限玛丽亚在2周内联络行动党士拉央市议员游佳豪（012-2577441）针对偿还投资金额进行协商，否则他将把此骗局带上全国警察总部和国家银行，到时候其银行戶头将被冻结，绝对逃不了。

此外，他说，警方指此案属于民事案，不是骗局，因此警方不会加入，他对此不以为然。

“在先进国，支票跳票就是骗局，属于严重罪行，但是在大马却没有事情。”游佳豪补充，类似案件30年来层出不穷，但是国行和国内贸易及消费人事务部却没有采取任何措施和政策，避免类似案件重蹈覆辙。

他也提醒民众，有售卖产品的公司不代表不是金字塔游戏。

行动党东南亚花园党员李杰文对警方没有采取行动感到失望，并促请民众选择正当的投资方式进行投资。