2伍长涉向阿窿索贿金案 延扣届满获口头保释 北马新闻

（双溪大年8日讯）涉嫌向阿窿索取1万令吉贿金被逮捕的2名伍长，周六在4天延扣令届满后获得反贪会口头保释。

这2名任职于瓜拉姆拉县警方总部的伍长，是于本月4日下午2时被双溪大年反贪会官员扣捕，隔天被押上法申请4天延扣令至周六，2警员年龄分别为34及37岁，来自亚罗士打及玻璃市，反贪会当时是援引反贪污法令第17(a)条文介入调查此案，他们是涉及向非法贷款（阿窿）索取1万令吉贿金，以作为不采取行动对付的酬劳。

吉打反贪会发言人，周六证实2名警员已获得反贪会口头保释外出。

该2名警员于今年5月31日因拒受贿赂，而获得吉打总警长拿督艾斯里颁发表扬状褒扬，他们当时是在进行巡逻任务时，在双溪大年一带发现行踪可疑人士，经过检查后发现2名男子涉及非法贷款生意，2名男子因此要贿赂2名警员，惟遭到拒绝，2人过后还将贿赂金交到反贪污委员会。

孰知在接过表扬状后，2名伍长却作出360度转变，反而向阿窿索取1万令吉贿金而被举报，反贪会将继续介入调查这起事件。