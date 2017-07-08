贸长：接到投诉会展开调查 对付囤油牟利业者 中南马新闻

（吉隆坡7日讯）国内贸易、合作社及消费事务部长拿督斯里韩沙再努丁证实，有消费者向部门投诉油站业者在新油价公布前一天提早关闭，伺机囤油牟利。

他强调，油站业者的这些行为，均属违法，可在法律下受到对付。

他说，该部确实收到相关投诉，但不多，只要收到消费者的投诉，就会展开调查。

他今日巡视Lulu大型超级市场及推介世界美食嘉年华会后，在记者会上如是披露。

“昨日，我会见了油站业者协会代表，下周也会会晤石油商代表。如果有证据证明油站业者囤货或触法，我们会采取对付行动，因为囤货属违法。我们会根据现有的法律对付有关业者。”

他指出，商家大量囤货以图牟利，可在1961年统制品法令下受对付。

关于世界美食嘉年华活动，韩沙再努丁披露，这项活动即日起至17日，而Lulu大型超市在年中促销也会进行至月底日，在这期间，所售卖的250种产品以廉价出售。

他认为，该市场所售卖的产品品质非常高，尤其从杜拜进口的产品，如豆类和糖类，在其他超市难以找到。