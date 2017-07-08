方天兴：支持政府国语政策 冀人性化处理张吉安事件 中南马新闻

（关丹8日讯）华总总会长丹斯里方天兴希望，从国营电台（Ai Fm）著名资深主持人张吉安离职事件上，能唤起华社，尤其是有关当局的正视，并在政策上采取更伸缩性和人性化的处理，而不是一成不变的僵化下去。

他说，大家对内阁最近宣布，从今年开始规定包括合约和实习性质的公务申请者，都必须拥有马来西亚教育文凭国文科优等或及格的资格课题表示关注。

他强调，身为国家一份子，大家认同和支持政府的这项国语政策，也认同它是属于任何公职人员必需具备的基本条件之一。

不过，他建议，就一些已服务多年的合约性质公职人员，例如国营电台，或电视台内的非国文组职员；以及诸如报章所报道的化妆师这一类性质的职员，当局是应该体恤并采取“自动豁免”对待的，因为国家和社会还是继续需要这些人的专业和敬业乐业服务。

他昨晚出席关丹西云殿周年暨筹募重建庙宇基金千人晚宴，在致词时这么指出。

方天兴说，张吉安离职事件，让他深感纳闷和遗憾，当局在续约时，要求已拥有国内学士和海外大专文凭资格的张吉安出示教育文凭国文资格的措施，是值得商榷的。

“几年前，我曾为这位名主播所著的‘乡音考古’一书主持推介，非常佩服于他的坚持和努力。他也是国内仅有的一位，多年来经常自掏腰包到处收集、研究和编汇各籍贯乡音考古的艺术、文史、歌谣和传统文化的前卫年轻人。”

他说，张吉安在电台主持的节目除了“乡音考古”之外，还有“安全考古地带”和“华乐新当家”，表现手法独具一格，非常突出，在业界极负盛名，是一位很敬业乐业的“文化广播”推手！

因此，他认为，像张吉安这样，通过声音和文字记载乡音乐考古的艺术工作者，在国内是唯一的一位，也是珍贵的一位。

他强调，大家应给张吉安热烈的掌声，毕竟对方是应受挽留的，也是应该受鼓励继续走下去的！

关丹西云殿主席拿督杨文玉、名誉主席拿督吕瑞洲、关丹福州十邑会馆主席拿督王剑辉、马华市议员郑春子等人皆出席晚宴。