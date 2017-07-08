鼓励黄树洲“敢敢爱” 吴祝光允助申请临时身份证 中南马新闻

（新山8日讯）23岁青年黄树洲因没有公民权，连谈恋爱都不敢，内政部副部长拿督诺嘉兹兰特别助理吴祝光呼吁对方“敢敢爱”，他会协助对方申请“青色身份证”（临时身份证）。

上月杪，《光华日报》封面报道黄树洲因多年来无法成功申请身份证，无法成为国民，生活面对许多问题，包括不能申请公积金，护照，就连谈恋爱也不敢，担心连累她人。

吴祝光今日就黄树洲的个案做出回应时说，他已联络上黄树洲，会协助对方申请“青色身份证”，让对方有一个名份。

他说，临时身份证必须每5年更新一次，只要有所需的文件，即可申请，不会向申请人索取“特别”收费。

他指出，许多人不知道程序，也怕麻烦，会选择透过中间人或代理办理手续，结果付出不必要的费用后，也未必申请到所需要的证件。

他说，他两周后会与黄树洲会面，会协助对方申请有关证件，让他解决没有证件的烦恼，可以敢敢去谈恋爱。

“我鼓励他（黄树洲）敢敢去谈恋爱，若结婚，另一半是大马人，也可以申请在大马居留。”

他指出，持临时身份证者，也可以去申请单程的护照。

针对与黄树洲一起召开记者会的17岁蔡詠馨也没有公民权，吴祝光说，他有尝试联络对方，但一直联络不上，所以呼吁对方联络他，以提供协助。