刘佳龙：劣质饲料致无法达标 鸡只价格走高主因 国内新闻

（新山8日讯）小鸡和成年鸡价格偏高，柔州中小型家禽业总会会长刘佳龙认为，饲料品质恶劣导致鸡只缓慢成长和死亡率偏高是主因。

他说，良好的小鸡及优质的饲料，是鸡农利润的来源。品质恶劣饲料间接影响鸡只无法达到标准的换肉率，进而导致鸡农面对亏损。

小鸡死亡率高

“我国鸡只饲料完全从国外进口。若饲料品质不好，容易滋生霉菌，导致小鸡死亡率高。我呼吁兽医局确保市场上的饲料品质受到保证。”

“鸡只成长缓慢及死亡率偏高，不但影响鸡只供应，还造成鸡只市场价格提高，造成民众被逼吃贵鸡。”

他指出，目前小鸡价格约2令吉20仙，成年鸡每公斤约5令吉80仙。

他昨晚出席该总会第27届理事会就职典礼晚宴时，这么表示。

针对州政府强制要求将所有养鸡场改为封闭式，刘佳龙认为，此举不仅无法完全解决卫生问题，还也可能造成小型养鸡场因缺乏资金而倒闭，因此该会反对该强制性措施。

他说，封闭式养鸡场需大量木屑供应。除面对木屑供应问题，当鸡粪内混合过多木屑，会造成鸡粪不适合转售给种植业者使用。

“如此一来，可能会发生不负责任的鸡农为处理鸡粪问题乱倒鸡粪，引发另一个环境卫生问题。卫生问题其实应归咎鸡农本身的管理基础。”

无法承担庞大开销

他也说，目前州内80％养鸡场是以合约方式经营的中小型业者。他们无法承担改建封闭式养鸡场的庞大开销。此外，也有许多养鸡场结构无法改造成封闭式。

“因此，本会认为州政府可鼓励改建封闭式养鸡场，但不能强制实行。”

他还说，州内有846间养鸡场中，约70％农场以开放式经营。州内鸡只产量每个月高达3000至4000万只，居全国之冠，供应全国40%的市场，也外销到新加坡。

面对外劳短缺

他说，该行业完全仰赖外劳操作。虽然鸡农为外劳进行漂白计划，但仍面对外劳流动大，不将工作准证当一回事问题，以致仍面对外劳短缺问题。

“政府近来在漂白计划中，以‘恐吓”方式对付雇主并无法解决问题，而是应该执法从严，申请从简，才能保护雇主权益。”

出席者包括该会法律顾问周怀禹和会务顾问林家曾。