周美芬建议采用绩效制 鼓励基层领袖自我提升 中南马新闻

（吉隆坡8日讯）马华副总会长兼党校校长拿汀巴杜卡周美芬建议该党，未来采用绩效积分制来督促和鼓励党基层领袖和党员持续自我提升和参与建设，作为考核和推荐出任各级官职的参考，务求让马华成为学习型的政党。

她说，党校倡议中委会为担任各官职的基层领袖和党员，设下持续求学、接受培训、撰写时评、出版著作、发表正面先进建设性言论的绩效积分制，鼓励大家精进，全面打造成为学习型的政党，给人民信心和希望。

她今天在马华党校重启三周年备战大选誓师大会时致词时说，她将在中委会议提出这项建议。

“从政者不能单靠基层服务满足人民的需求，尤其马华作为华基政党，要获取他族的支持，落实单元种族政党，走多元种族路线，作全民的代议士。”

周美芬说，马华必须取得华社全面的支持，但97%的华裔是城市居民，长期以来受到良好照顾和发展，所以基层服务已不足以赢取这些选民的支持。

因此，她指出，党校提倡，基层党员必须不断学习，除了实干，也要提出先进观点，带领国家进步论述的从政者，否则难以说服人民支持马华。

廖中莱：内部培训加强宣传战

马华总会长拿督斯里廖中莱也在大会上致词说，马华在党内贯彻党精神不足够，务必让人民深入了解马华在国家建设所做的贡献，在未来如何捍卫国家的发展，从而争取到人民的认同和支持。

他说，马华党员必须武装自己，做好思想和技能准备以应对大选，自党校重启以来，该党对党员展开密集培训，而通过今天誓师大会希望召集大家发奋图强，开始冲刺，面对来届大选。

他指出，现今大选备战要面对新媒体和民意走向的变化，马华党中央认为必须通过内部培训加强宣传战的能力，确保党员与时并进，以便知己知彼，百战百胜。