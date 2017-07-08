助Bursary助学金受影响学生 张盛闻呈名单予韩沙 中南马新闻

（吉隆坡8日讯）教育部副部长兼马青总团长拿督张盛闻表示，本身已经将获得2015年公共服务局助学金（Bursary）而希望到海外顶尖大学深造的学生名单交给国家首席秘书丹斯里阿里韩沙，目前正等待政府作出宣布。

他说，在2016年的财政预算案重组后，2014年与2015年获得公共服务局助学金的学生也因此受到影响，而马青在去年成功协助一批公共服务局助学金的学生，以本地奖学金的数额到国外升学，而今年他们将协助最后一批受到影响的学生，再次向政府提出以本地助学金数额到国外升学的要求。

“2015年的学生将会是最后一批，因为他们原本就计划到国外念书，在没有报考马来西亚大学英语测试（MUET）而处于进退两难的情况，当中不乏获得国际顶尖大学录取的学生。”

张盛闻今日出席马青“Fun转轨道趴趴走新闻发布会”，受询及拜会阿里韩沙的成果时，如是表示。

他指出，截至目前他们的会面是将名单交给阿里韩沙，相信政府会在短期内作出宣布。

马青Fun 转轨道趴趴走 811邀参与者发掘隆市

配合国家独立60周年，马青一年一度的Fun 转轨道趴趴走将会到吉隆坡市区，让参与者发现吉隆坡的历史文化特色景点，一同发现漂亮的吉隆坡。

马青总团长拿督张盛闻表示，有别于第一届和第二届南下北上的包火车的寻宝游戏，今年将游戏带回吉隆坡市中心，透过徒步及乘坐轻快铁及单轨火车，让国人更贴近吉隆坡。

“在吉隆坡，乘搭轻快铁一般都是上下班的时段，若要前往一个目的地多数是开车。我们很少有徒步的机会，吉隆坡有很多特色的古迹，也许我们每天经过都没有发现，就让我们用步行的方式，了解吉隆坡。”

张盛闻今日出席Fun 转轨道趴趴走记者会时，如是表示。

他说，这项比赛将在今年8月11日举办，早上9时30分在马华大厦集合，之后出发到隆市多个地区包括华人很少前往的马来区甘榜巴鲁、独立广场等等，终点将是茨厂街。

他补充，途中也会参观清真寺、兴都庙及华人寺庙，而当晚的茨厂街也会有一场青年爱国大集会，这项比赛的颁奖典礼也将在该集会中进行。

张盛闻表示，这次的比赛开放给50组队伍参与，每一组需由4名成员组成，每人报名费为60令吉，含午餐、晚餐、保险、交通费及T-恤等。

他指出，这次的冠军队伍可获得2000令吉奖金，亚军及季军则分别获得1000及800令吉，殿军至第10名的队伍可获得200令吉奖金，另外还有35份安慰奖。

任何有兴趣参与的人士可以到“Fun转轨道趴趴走”官方脸书专页、拨打 03-2203 3867或电邮至youthfuntrainhunt@gmail.com了解详情。

这项活动将在本月8日开始接受报名，报名截止日期为本月28日或至报名额满为止。

出席记者会的包括马青总秘书拿督梁捷顺、马青副总团长王晓婷、陈志雄、陈国勇、郑宏愿、副总秘书郑慧玲、马青甲州团长林瑞赋、中委郑健光、活动筹委会张孳璘、青年专才与大专事务局主任朱伟胜及中委拿督斯里刘文汉。