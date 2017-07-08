陈浩坤促欧阳捍华公布雪州TOL持有者数量 中南马新闻

（莎阿南8日讯）雪州行政议员欧阳捍华受促公布州内持临时地契或临时使用准证（TOL）经营餐馆、渔业、工厂生意或住家的数量，以及州政府向TOL持有者征收的收入。

马青总团宣传局秘书拿督陈浩坤说，人民有权利知道雪州境内到底有多少如行动党支持者口中所说的“霸占土地者”，以及身为漂白非法工厂委员会主席的欧阳捍华，在民联执政这九年内，解决了多少“霸占土地”的个案。

他指出，土地管理的权力在于州政府，这是无可抵赖的责任，如果指丹绒士拔情人桥两间海鲜餐馆的业者是霸占土地多年，现在要归还土地是合情合理，那请问雪州政府及欧阳捍华，在过去40年及20年以TOL方式经营生意的业者，难道不是州政府允许的作业方式？

“过去州政府允许的情况下经营生意，发展社区旅游业，现在一句要美化就翻脸不认人，拆人店铺，这种惨痛的经历，雪州还有多少TOL持有人会面对同样的风险？”

他也是巴生区团署理团长，他今天发文告说，从大港南下沙白安南、适耕庄、瓜雪、沙沙兰、巴生、摩立、凯利岛、仁嘉隆、丹绒士拔等等沿海的渔村、码头餐馆数以百计，加上渔民的码头，这些支撑雪州渔业、旅游业经营者是否受到州政府的保障？

“他们会不会随时被停止发出经营准证，然后面对如同丹村餐馆业者那般被行动党支持者人指责是自私自利霸占者的处境？”

陈浩坤强调，绝大部分靠海维生的业者数十年来只是持有TOL的苦苦经营事业，每一年都有缴交费用给地方政府，如果州政府要收回TOL，在法理层面是天经地义，但州政府应该事先做好一切安顿的措施，方为仁政。

他质问，州政府欧阳捍华起初仁慈的答应让餐馆有临时安顿之地，结果去了哪里？让业者重返原地经营生意的承诺越来越官腔，要申请、要面试、要审核、要考虑，这是承诺吗？

他认为，于法，州政府当然讲得通，但是于情、于理，欧阳捍华及行动党对业者做过什么，整盘计划的改变演进是否合情合理，这简直罄竹难书。