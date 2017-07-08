不平衡成本转嫁机制落实至今 料让人民享54亿电费回扣 中南马新闻

（吉隆坡8日讯）政府自2015年落实不平衡成本转嫁机制（ICPT）调整电费后，从当年3月至今年12月，预料能让人民享有约54亿令吉的电费回扣。

再尼：给沙巴用户补贴 政府承担近38亿燃料费

能源、绿色工艺及水源部秘书长拿督斯里再尼乌江说，政府在2012年至2017年期间，也承担37亿9000万令吉的燃料费，以及给予沙巴用户补贴，让他们享有更低电费。

他指出，为了推行20令吉电费回扣计划，政府从2008年10月落实该计划起迄今承担10亿4900万令吉的费用，即政府为电费单低于20令吉的用户买单。

他在马新社电视频道访谈节目上指出，不平衡成本转嫁机制，仅在马来半岛落实。

国能副主席（策划与经济监管）拿督罗斯丽娜也有参与该访谈。

上月30日，能源、绿色工艺及水源部长拿督斯里麦西慕宣布，现有的电费架构维持，政府同意于本月至12月拨出13亿令吉对半岛用户进行补贴。

再尼说，人民将享有更低电费，因为政府承担每千瓦时1令吉02仙的燃料附加费，并维持每千瓦时1令吉52仙的回扣，总共提供每千瓦时2令吉54仙的回扣。

政府吸纳发电成本 以免造成用户负担

他指出，煤炭价格提高36%，汇率贬值和天然气价格上涨造成发电成本上升，但政府决定吸纳发电成本，以免造成用户的负担，并维持现有每千瓦时1令吉52仙的回扣。

“这项回扣全由重新拟定购电协议（PPA）所节省的资金承担。”

他指出，政府与第一代独立发电商（IPP）重新谈判购电协议，所节省的资金扮演稳定电费的作用，确保不会对用户造成负担。

他说，自2013年3月起，政府削减发电量付款数额 （capacity payment）所节省的资金用于减少发电成本上涨的冲击，尤其是燃料价格起伏所造成的冲击。

“政府已把所省下的发电成本的资金存入购电协议的基金达3次，政府这项主动措施承担上述期间上涨的发电成本。”

尽管如此，他说，鉴于至今已动用巨额资金即13亿零300万令吉，剩余的资金有限，预计未来难以继续承担上涨的发电成本。因此，在那之后的发电成本，有可能需要转嫁予用户。