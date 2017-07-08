贸工部：比较去年同期 5月总贸易额增31.5%

（吉隆坡8日讯）我国今年5月总贸易额高达1533亿令吉，比去年同期的1166亿令吉上扬31.5%。

国际贸易及工业部指出，出口增长32.5%至794亿令吉，进口增长30.4%达739亿1000万令吉，贸易顺差为54亿9000万令吉，是我国自1997年11月以来，连续第235个月获得贸易顺差。

按月上扬10.2%

该部发表文告说，总贸易额按月上扬10.2%， 出口及进口分别按月上扬7.5%及13.3%。

“今年1至7月，总贸易额成长25.4%至7228亿9000万令吉，出口增23.3%至3779亿6000万令吉，进口增27.7%至3449亿3000万令吉，贸易顺差为330亿3000万令吉。”

贸工部指出，制造品出口按年增长32.7%或164亿3000万令吉，达666亿1000万令吉，因此今年5月出口表现良好；去年同时期为501亿8000万令吉。

其中，出口量增加的制造品包括电器和电子、石油产品、化学及化学产品、橡胶、铁及钢铁产品、机械、设备和零件，以及金属制造。

例如，电器及电子产品出口达285亿5000万令吉，占总出口额36%，按年增长31.3%；石油产品出口跃升88.2%，达79亿4000万令吉，占总出口额10%。

靠棕油出口提振，农产品出口扬25.4%达69亿5000万令吉，其中基于棕油平均单位价值和量增加，棕油出口增25%达42亿令吉。

出口至东盟保持强劲

此外，出口至东盟保持强劲，上扬34.1%至422亿令吉，占我国总贸易额27.5%，归功于电器及电子、石油产品、化学及化学产品、机械、设备及零件以及食品的出货量增加。

今年5月，我国与中国的贸易上扬32.3%，达252亿1000万令吉，占我国总贸易额16.4%，其中出口获得2010年2月以来最高按年增长，增51.5%至107亿3000万令吉。