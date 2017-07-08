反恐是一场战争 社论

早前有媒体报导指出，警队为了应付日益猖獗的恐怖活动，不仅有意将原本隶属政治部的反恐组独立成为“反恐部”，也有可能会历史性地出现2名全国副总警长，共同领导警队。

对于增设一名副总警长职，全国总警长不愿置评，但是副首相兼內政部长阿末扎希则认同警队的确有必要增加一名副总警长及设立反恐部，以加强及扩大反恐单位的成员。

反恐是国际关注的课题，尤其欧洲近期频频遭受恐怖袭击，相关国家不仅严阵以待，也投入更多的人力以及从各方面截取相关资讯、互通情报，以遏制恐怖分子的活动。尽管如此，一些独狼式的袭击，仍然让人防不胜防。

恐怖袭击从中东到欧洲，一次次草菅人命骇人的血腥事件，都让人为之震惊。这对国人而言，更应珍惜当下相对安全和平的环境。然而，不难发现，恐怖威胁不仅存在于中东或西方国家，而且已在本区域蔓延。菲南的叛乱组织已成为国际恐怖主义吸收的一个支点，本区域內也潜藏不少恐怖主义的支持和同情者。

不可否认，少数囯人受到境外恐怖主义的洗脑，对恐怖活动存在错误的认识，但是，我国警方对于打击境內的恐怖活动是不遗余力的，无论是任何形式的支持、同情或宣传等，涉及者皆一一被逮捕及控上庭，严控恐怖思维及讯息的传播，在某种程度上压制及压缩恐怖活动在境內的生存空间。

然而，利用科技与网际网络的便捷，恐怖分子可以以不同的方式输出讯息到世界任何一个角落，试图向不同地区的人们进行洗脑；国际间人口流动的频繁，当中也可能潜藏恐怖分子穿梭其中，许多原因都将导致反恐工作的繁重和日益严峻。我国目前的反恐单位仅约有200名成员，是否足够应付未来更为严峻的反恐任务，这是须要慎重思考的。

反恐任务并不是单纯的治安问题，而是对于国际恐怖主义的一场战争，因此，须要有足够的配备与庞大的人力投入，才能应对日益严峻的恐怖活动，拒恐袭于国门之外。#