许子根领航，申遗盘陀路

许子根博士不是一块没有实权的树胶印，也不是一台随机放送的播音机，随扈怎么写，他就照稿本读。恰恰相反，审查之时他心细，反反复复。何况，身在学院教授多年，抄袭的『文抄猫』，他一定见得多。

董恪宁

人之一生成就，似是前定，又像不是。是是非非，《增广贤文》说得玄妙也说得准确：“命里有时终须有，命里无时莫强求。“当初许子根博士临危受命，出任槟城首席部长，也是这样。

既闻林苍祐医生兵败，民政党补上的首长名单，人选有二：吴清德博士和许博士。许子根博士回忆，他即刻致电主席林敬益和署理主席郭洙镇，表态支持从政经验丰富，年龄和党龄都比自己更大的吴博士出任首长。

尽管这样，随后召开的中央工委会的紧急会议，议决选出许子根博士。“无心插柳柳成荫”之下，遽然改变他的一生；“毫无准备下，竟然穿着破鞋，宣誓接任槟州首长！”

脚下这番场景虽然尴尬，但是寓意深远，迨无异议：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”何况，槟州固有的行政体系里，兵强马壮，人才济济：州秘书卡玛鲁查曼、槟州发展机构总经理仄星、水务局总经理李尧庆，都是。

不但这样，槟城的州行政议会里，精英辈出。许子根博士说：“这次民政中央工委会也决定由最资深的吴清德博士、妇女组主席纪碧真及中委江真诚博士出任行政议员。”

而且，“巫统也排出强大阵营，有依不拉欣沙益博士及希尔米医生，其他三位扎卡里亚、耶哈也及依不拉欣耶谷都是拥有大学资格和曾任教师或官员的。因此，槟州新的行政议会一时成为全国拥有最多专业人士的阵容”。

故事写到这里，原本平淡无奇；没有想到，转折之处，出自许子根博士的预算案演词：“交由高级官员先起稿和再交我批改。这预算案初稿到手后，我在饭后细看之下，觉得有关稿件似乎熟口熟脸。”

许博士曾经替林苍祐翻译州预算案演讲稿，拿了此前一年的讲稿对比：“一看之下，差点连饭都吐了出来！原来这篇稿其实是旧文新抄，三分二的内容和词句完全一模一样，只是改了一些的数据而已”。

翌日马上召见官员，责骂之，唯唯诺诺的推说本文仅供参考而已云云。最终许子根博士赶紧亲自动笔，完成了接近自己风格的讲稿。过后不久，令下把那位高级官员调离槟州。

由此可见，许博士不是一块没有实权的树胶印，也不是一台随机放送的播音机，随扈怎么写，他就照稿本读。恰恰相反，审查之时他心细，反反复复。何况，身在学院教授多年，抄袭的“文抄猫”，他一定见得多。

因为这样，领导槟城，许子根博士交出《1991-2000年槟州策略发展大蓝图》, “迎向竞争日益激烈的全球大趋势”。随后邀请本州杰出新闻从业员林尚仁，摘要蓝图草案，汇成精简的《槟州迈向21世纪》，广为宣传。

此后，许博士和他的团队着手准备了《槟州策略发展大蓝图2》(PSDP2)，通过多场的人民圆桌会议，激荡脑力，汲取民意，集思广益，共同为槟城的全面转型一起出力。

现在查看，申遗之事，正是许子根博士的5H政策核心之一：高科技（HighTech)、高增值(High Value-add)、申世遗 (Heritage)、尚宾客 (Hospitality)、来百工(Human Resource)。

只是，谦谦君子的许博士一生不争，功成亦不居。《老子》说：“夫唯弗居，是以不去。”申遗成功九周年庆之日，回想前辈走过的这一条篳路蓝缕的盘陀路，必当记得，当年领航的第一人。#