黄荣盛连续七年赞助 旧曲重温8月起开唱 大城小镇

（槟城8日讯）《光华日报》主办，威利集团丹斯里拿督巴杜卡黄荣盛博士少校教授局绅主要赞助，第23届全国旧曲重温华语歌唱比赛周五在本报三楼礼堂举行推介礼。

《光华日报》总经理兼工委会执行顾问准拿督李兴前指出，这项活动是光华长青与皇牌的项目，除了提倡经典华语歌曲及发掘优秀歌唱人才外，也为慈善及教育单位筹募基金。

李兴前：光华长青皇牌项目

“从95年开始至今整整的22年来，这项活动的筹款总额是5217万1082令吉19仙，共有144个相关单位受惠，而今年共有6个赛事，就是吉玻州赛、槟霹州赛、北马区赛、中南马赛、东马区赛及全国总决赛。”

他提及，难能可贵的是今年也是丹斯里黄荣盛第七度成为主要赞助单位，他在2011及2012年赞助18万令吉经费，2013年20万，2014及2015年25万，去年赞助30万，今年为30万900令吉，合共166万900令吉。

方万春受委总工委会副主席

李兴前也在仪式上宣布委任拿督方万春成为今届总工委会副主席。

玻州十字港新邦学校家协主席涂兴全在汇报时披露，该校重建三层楼计划，在2013至15年期间，获得政府拨款50万令吉，惟尚缺少35万令吉，而校方也计划打造新操场及游乐园，因此筹款的目标是50万令吉。

霹雳安顺三民独中胡永铭校长希望筹获100万令吉以提升学校的内部建设，包括科学室，教师宿舍，学生宿舍等，使学校的竞争力提高，以面对招生方面的挑战。

林金泉代表槟城爱心洗肾中心汇报时指出，由于该中心是以非盈利方式运作，当前在财务上每个月皆面对亏损，因此极需各界人士在经济上给予扶持，以便继续为贫苦病患者提供医疗服务，筹款目标是30万令吉。

吴文宝校长代表恒毅分校汇报时希望各界能慷慨资助，以早日完成校内的软硬体设备。他没设定需要的筹款目标，只是表示课室的内部设计及相关设备用费出乎意料的高，感恩有这个平台为恒毅分校筹款。

黄荣盛：志同道合所以结缘

主要赞助商丹斯里黄荣盛在受到访问如何与旧曲重温结缘时表示，因为志同道合，所以一拍即合。他表示，与李总及署总林星发都有一样的理念，就是通过有意义的活动为华校及慈善机构献出力量。

“慈善单靠一个人的力量不足够，很欣慰能通过四两拨千斤的力度产生更佳的成效，在大家全力以赴下，产生好的效果。”

他说，出钱的人虽然重要，出力的人更重要，缺一不可，尤其出力的牺牲自己的时间来参与，共同为善举做出贡献。

6年赞助133万换来标青成绩

丹斯里黄荣盛表示在过去6年来能以133万令吉的的赞助费换来标青的成绩，2729万8836令吉的筹款成绩令人感到欣慰。

他披露，威利集团基金会至今已捐献5000万令吉予有需要的团体及个人，该集团向来秉持的信念是“利他主义”以服务社会。

他赞扬旧曲重温是《光华日报》最长青与最温情的活动，22个年头并不简单，需要的是很强的坚持力，也恭贺这项活动在李兴前的领导下一次又一次的迈向新高峰。

吉玻州赛

日期：19/8/2017（星期六）

初赛时间：9.30am

决赛时间：7.30pm

地点：玻州群益学校冷气礼堂

承办单位：玻州十字港新邦学校

筹募玻州十字港新邦学校建校基金

槟霹州赛

日期：9/9/2017（星期六）

初赛时间：9.30am

决赛时间：7.00pm

地点：霹雳安顺三民独中拿督马振全局绅冷气大礼堂

承办单位：霹雳安顺三民独中

筹募霹雳安顺三民独中建校基金

北马区赛

日期：21/9/2017（星期四）

半决赛时间：9.30am

决赛时间：7.00pm

地点：槟城德教会紫云阁

承办单位：槟城爱心洗肾中心

筹募槟城爱心洗肾中心医药基金

东马区赛

日期：8/10/2017（星期六）

初赛时间：9.30am

决赛时间：7.00pm

地点：沙巴亚庇Imago Shopping Mall

承办单位：Chenson Event

筹募沙巴亚庇学校教育基金

中南马区赛

日期：21/10/2017（星期六）

初赛时间：9.30am

决赛时间：7.00pm

地点：未定

全国总决赛

日期：2/12/2017（星期六）

时间：6.30pm

地点：槟城理科大学端姑礼堂

承办单位：槟城恒毅分校

筹募槟城恒毅分校建校基金