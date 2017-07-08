枪手队长将挂靴 退役后掌管青训 体育新闻

阿仙纳官方周五宣布，队长默特萨克将在2017/18赛季结束后挂靴，退役后将成为球会青训主管。

“我非常激动，因为这将是一个新篇章，很开心能够继续留在阿仙纳大家庭。新赛季，我会继续专注我的角色，我期待能够取得成功。在此之后，我将迎接新的挑战，帮助年轻球员变得足够优秀，从而进入一线队。”默特萨克憧憬未来。

阿仙纳主帅温格称赞默特萨克是年轻球员的榜样，“默特萨克拥有出众的性格，他是年轻球员的榜样。在比赛中，他总是有着深刻的理解，且帮助其他球员发挥出最大的潜力。对于青训营的每一位年轻球员而言，他毫无疑问是一个激励人心的榜样。”

默特萨克现年32岁，司职中后卫，身高1米98，德国国脚，出自于汉诺威96青训系统，在不莱梅成名，2011年夏天加盟阿仙纳。迄今，默特萨克代表阿仙纳出场210次，打进8球，帮助球队夺得3个足总杯冠军和1个社区盾。在阿仙纳效力期间，默特萨克跟随德国捧起世界杯冠军。近年来，默特萨克伤病增多，过去一个赛季仅出场2次。#