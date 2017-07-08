不甘心放手!要定卢卡库 蓝军加码逾4亿逼平红魔 体育新闻

(伦敦8日综合电)不甘心不放手！切尔西不会轻易退出卢卡库的争夺战，他们要和曼联战斗到底！

据英国广播公司(BBC)周五报道，英超切尔西球会已经正式向埃维顿就卢卡库提出了匹配曼联的7500万英镑(约4亿1581万令吉)的报价。

外界此前一直都认为卢卡库将回归切尔西，但最终曼联却和埃维顿达成了协议。据BBC称，曼联之所以能够截胡“小魔兽”，原因是他的经纪人拉伊奥拉。如果卢卡库加盟曼联，拉伊奥拉将获得一笔不菲的报酬，但切尔西的却并不愿意支付拉伊奥拉报酬。不过，现在事情出现了转变，阿布和孔蒂都咽不下这口气，所以主动联系了拉伊奥拉。BBC指出，阿布向拉伊奥拉做出许诺：“你让卢卡库来切尔西，我绝对不会让你吃亏。”当初，卢卡库在切尔西没有踢出来，随后被穆里尼奥卖掉。关于这笔交易，阿布一开始便不赞同，但他最终向穆帅妥协。如今，他决意把卢卡库买回来。

孔蒂也是个强硬的教头，他听闻卢卡库被曼联截胡后直接暴走了，他立刻要求切尔西和埃维顿接触，并积极劝说卢卡库改变决定。孔蒂一直将卢卡库视为囊中之物，他之前在计划新赛季的阵容时已经将卢卡库列为了球队的首发中锋。

《镜报》还强调孔蒂是个性情中人，在执教祖云泰斯的时候，意大利人就曾因为不满高层的转会决定而选择离开。如今，孔蒂对切尔西的引援相当不满，这让阿布感到担忧，所以抢回卢卡库显然是最直接的招数。

今年3月，卢卡库已经拒绝了埃维顿提出的球会历史上最丰厚的续约合同。他说：“我不想原地踏步。我想提升自己，我知道我在哪能实现这一点。”无论他转会曼联还是切尔西，他都将创造英超联赛历史上的转会费纪录，并跻身世界足坛转会费前5名，与苏亚雷斯并列，仅排名博格巴、拜尔、C罗和伊瓜因之后。