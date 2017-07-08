印度指三国交界点存分歧 中方斥混淆视听 国际新闻

（北京8日综合电）中印边境对峙风波持续发酵，中国外交部发言人耿爽周五（7日）主持例行记者会时，再次驳斥了印度方面有关三国（中国、印度、不丹）交界点上有分歧的说法，直指有关说法显示别有用心、混淆视听。

有记者提问到，根据2012年中印边界事务特别代表所达成的共识，三国交界点只有与不丹方面磋商后方可最终确定，意味着双方承认三国交界点上的分歧，中方有何回应时，耿爽重申所谓三国交界点，顾名思义是一个点，而不是一条线或一个区域；又指此次印军非法越界的地点，位于中印边界锡金段的边界线上，距离锡金段东起点的吉姆马珍雪山约2000多米，与三国交界点问题没有关系。

耿爽批评印方无视边界条约的规定，把整个洞朗地区说成是三国交界点的范围，显然是别有用心；又斥印度在此次事件中引入三国交界点概念，并企图将三国交界点扩大为一个区域概念，是在“混淆视听”。

另有记者指在1962年中印战争后，两国边界现状和局势发生改变，此前的条约已失去意义，反问印度在战争后有否承认锡金段划定时，耿爽重申印度政府多次明确承认1890年《中英会议藏印条约》的有效性；又指边界条约一经签署，无论政府更迭、国体改变，都不影响其合法性和有效性，故条约的有效性和时间节点没有关系。