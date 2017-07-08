陶成德恐永久脑损伤 但够胆再搭联合航空 国际新闻

（华盛顿8日综合电）美籍华裔医生陶成德早前乘坐联合航空公司客机，却因公司超卖机位而被强扯下机，事件引起国际社会关注。陶成德日前受访时声称，他可能遭到永久性的脑损伤，再无法担任医生。

69岁的陶成德接受英国《每日邮报》访问，谈及三个月的康复过程。

目前，陶成德一直和妻子住在肯德基州伊丽莎白镇的家中，几乎足不出户。他仍需要额外的手术，修复在事件中被打歪的鼻子。陶成德说：“我仍在康复中，睡不好、集中不了精力，我有脑震荡，需要更多的时间来康复。”他透露，现在每周要看神经科医生，而医生也不确定他大脑的损伤是否永久的。

陶成德说：“我现在很悲伤、很情绪化，我不知道，就是感到很悲伤。”他又坦言：“我以前是一个马拉松选手，完成了31次马拉松，但现在我不能跑了，我只能慢慢走，我连煮菜和用电脑也有问题。”

这名有5个子女的父亲说，联合航空CEO穆尼奥斯并未亲自联络他。“我没有跟任何人说话，没有接触CEO或航空公司的任何人，一切接触只是通过我的律师。”

但他表示，他仍会乘坐这家航空公司的飞机。他说：“未来，我希望他们不断改变政策，帮助乘客，我们有权利，不管他们是黑皮肤、白皮肤、红皮肤还是黄皮肤，都不能被侵犯。下次我会乘坐联合航空，因为航空政策在事故发生后变化了，我想看看它是如何改变。”